Украинцам до 900 долларов повысят среднюю зарплату. Кто может рассчитывать на прибавку?

По словам Шмыгаля, в последнее время тренд относительно выезда украинцев на заработки за границу начинает меняться

По словам Шмыгаля, средняя зарплата в Украине сейчас уже выше $500 / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году для украинцев поднимут минимальную и среднюю зарплату.

Об этом он сказал в интервью Lb.ua.

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"Средняя зарплата в Украине сейчас уже выше $500. Это абсолютный рекорд для нашего государства. Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне $800−900, а минимальную — на уровне $700", - подчеркнул премьер.

По его словам, в последнее время тренд относительно выезда украинцев на заработки за границу начинает меняться. Поскольку люди едут за границу не только из-за зарплат, но и из-за медицины, инфраструктуры, безопасности и перспектив для детей. А в Украине появились отдельные экономические и социальные программы, которые стимулируют людей возвращаться.

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"Все эти вещи среди приоритетных реформ команды президента. И люди это замечают. Социологи фиксируют, что 80−90% граждан видят положительные результаты "Большой стройки". Учитывая то, что мы этот проект масштабируем на разные отрасли, то это точно станет позитивным сигналом для многих наших соотечественников о том, что ситуация меняется, и это должно стимулировать людей жить и работать в Украине", – сказал Шмыгаль.

Безработица в Украине

В августе в Украине официально зарегистрировано 315 тысяч безработных. В аналогичный период 2020-го в стране было на 179 тысяч нетрудоустроенных больше. В Кабмине считают, что такой позитивный скачок – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса.

В Министерстве экономики анонсируют "дополнительные правительственные меры" для создания рабочих мест и трудоустройства безработных.

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В Нацбанке прогнозируют повышения до конца 2021 года. Главной причиной падения безработицы в Нацбанке называют оживление экономики.

В июне, к примеру, зарплата повысилась до 14 313 грн после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на 6%, а за год (если проводить аналогию с июнем 2020 года) – на 23,6%.