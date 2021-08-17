В Україні безробіття скоротилося на третину – Мінекономіки

У 2022 році безробіття наблизиться до "природного рівня" і складе 8,5%

В Україні істотно скоротилося безробіття. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, REUTERS/Henry Nicholls

В Україні скоротилося число безробітних громадянна 36%. В Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу.

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Так, станом на 16 серпня 2021 року в країні офіційно зареєстровані 315 тисяч безробітних. В аналогічний період 2020 року в Україні було на 179 тисяч непрацевлаштованих українців більше.

"Збільшення рівня зайнятості та зменшення кількості безробітних – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу", – вважає перший віце-прем'єр-міністр України Олексій Любченко.

Що далі

У Міністерстві економіки анонсують "додаткові урядові заходи" для створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

На які програми і проекти звернуть особливу увагу:

загальнодержавні цільові;

регіональні;

інвестиційні.

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"Будемо постійно моніторити і контролювати цей процес. Мета – економіка повинна відновлюватися і кількість офіційно працевлаштованих громадян повинна змінюватися не дивлячись на такі виклики, як можливі нові карантинні обмеження, пов'язані з новими мутаціями коронавируса як в Україні, так і в світі", – каже міністр економіки Любченко.

Очікування НБУ

Ще в кінці липня 2021 року Національний банк України опублікував свої прогнози, згідно з якими безробіття в країні знизиться до 9,1%. На початку року цей показник був найвищим з 2017 року і склав 10,5%.

У 2022 році, планують в НБУ, безробіття наблизиться до "природного рівня" і складе 8,5%. Цей той показник, при якому всі бажаючі знайти роботу в кінцевому рахунку її знаходять.

Також в Нацбанку прогнозують підвищення зарплат в поточному році. Головною причиною падіння безробіття в Нацбанку називають пожвавлення економіки. Воно ж, за прогнозами регулятора, призведе до збільшення доходів:

зростуть соціальні стандарти;

реальна зарплата підвищиться на 8,7% в 2021 році і на 3,9% у 2022-му.

У червні, наприклад, зарплата підвищилася до 14 313 грнпісля 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (якщо проводити аналогію з червнем 2020 року) – на 23,6%.

Українцям не вистачає на їжу

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Нарівні з позитивними показниками держави і прогнозами, за тими ж даними НБУ, жителям країни не вистачає зароблених грошей на споживчі потреби. Населення активно витрачає заощаджені кошти, нещодавно заявляв в своєму Facebook голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

Скорочення в першому кварталі поточного року власних заощаджень населення склало 60 млрд грн. Споживчі витрати населення зростають, проте в їх структурі домінують товари і послуги першої необхідності (продукти харчування, комунальні послуги).

Більш того, велика частина українців (67,1%) відносить себе до категорії бідних громадян. Згідно з результатами опитування, оприлюдненими Державною службою статистики України, тільки 1% опитаних вважають себе представниками середнього класу.

Тим часом, українці все більше несуть іноземну валюту в обмінники. За останні п'ять місяців обсяги продажів перевищили обсяги покупки. Тільки в червні українці продали на 427,7 млн доларів більше, ніж купили.

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