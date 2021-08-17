Гроші
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Новий тренер збірної 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В Україні безробіття скоротилося на третину – Мінекономіки

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
17 серпня, 12:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У 2022 році безробіття наблизиться до "природного рівня" і складе 8,5%
В Україні істотно скоротилося безробіття. Колаж "Сьогодні"
В Україні істотно скоротилося безробіття. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, REUTERS/Henry Nicholls

В Україні скоротилося число безробітних громадянна 36%. В Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу.

Реклама

Так, станом на 16 серпня 2021 року в країні офіційно зареєстровані 315 тисяч безробітних. В аналогічний період 2020 року в Україні було на 179 тисяч непрацевлаштованих українців більше.

"Збільшення рівня зайнятості та зменшення кількості безробітних – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу", – вважає перший віце-прем'єр-міністр України Олексій Любченко.

Що далі

У Міністерстві економіки анонсують "додаткові урядові заходи" для створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

На які програми і проекти звернуть особливу увагу:

  • загальнодержавні цільові;
  • регіональні;
  • інвестиційні.
Реклама

"Будемо постійно моніторити і контролювати цей процес. Мета – економіка повинна відновлюватися і кількість офіційно працевлаштованих громадян повинна змінюватися не дивлячись на такі виклики, як можливі нові карантинні обмеження, пов'язані з новими мутаціями коронавируса як в Україні, так і в світі", – каже міністр економіки Любченко.

Очікування НБУ

Ще в кінці липня 2021 року Національний банк України опублікував свої прогнози, згідно з якими безробіття в країні знизиться до 9,1%. На початку року цей показник був найвищим з 2017 року і склав 10,5%.

У 2022 році, планують в НБУ, безробіття наблизиться до "природного рівня" і складе 8,5%. Цей той показник, при якому всі бажаючі знайти роботу в кінцевому рахунку її знаходять.

Також в Нацбанку прогнозують підвищення зарплат в поточному році. Головною причиною падіння безробіття в Нацбанку називають пожвавлення економіки. Воно ж, за прогнозами регулятора, призведе до збільшення доходів:

  • зростуть соціальні стандарти;
  • реальна зарплата підвищиться на 8,7% в 2021 році і на 3,9% у 2022-му.

У червні, наприклад, зарплата підвищилася до 14 313 грнпісля 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (якщо проводити аналогію з червнем 2020 року) – на 23,6%.

Українцям не вистачає на їжу

Реклама

Нарівні з позитивними показниками держави і прогнозами, за тими ж даними НБУ, жителям країни не вистачає зароблених грошей на споживчі потреби. Населення активно витрачає заощаджені кошти, нещодавно заявляв в своєму Facebook голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

Скорочення в першому кварталі поточного року власних заощаджень населення склало 60 млрд грн. Споживчі витрати населення зростають, проте в їх структурі домінують товари і послуги першої необхідності (продукти харчування, комунальні послуги).

Більш того, велика частина українців (67,1%) відносить себе до категорії бідних громадян. Згідно з результатами опитування, оприлюдненими Державною службою статистики України, тільки 1% опитаних вважають себе представниками середнього класу.

Тим часом, українці все більше несуть іноземну валюту в обмінники. За останні п'ять місяців обсяги продажів перевищили обсяги покупки. Тільки в червні українці продали на 427,7 млн доларів більше, ніж купили.

Більше новин, в тому числі і економічних, можна дізнатися в самому свіжому випуску "Сьогодні":

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Більше новин
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти