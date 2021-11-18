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Україна різко припинила імпорт електроенергії з Білорусі – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
18 листопада, 12:50
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Показники імпорту електроенергії з Білорусі впали до 0 за один день, постачання з Росії також припинено
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна припинила імпорт електроенергії з Білорусі у четверг 18 листопада.

Про це йдеться у даних оператора системи передачі "Укренерго".

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На карті видно, що імпорт з Білорусі становить 0 МВт-год станом на ранок, хоча вчора цей показник був на рівні 415 МВт-год.

Деякі ЗМІ пов’язують це з повідомленнями, які почали з’являтись у різних виданнях Білорусі, про припиненні експорту електроенергії до України.

Державний ресурс БелТА, повідомив це, посилаючись на прес службу Міністерства енергетики Білорусі.

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Хоча зараз на офіційному сайті така публікація відсутня.

"Постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада, згідно встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин", –сказали у Міненерго Білорусі.

Заборона імпорту з Білорусі

До 1 листопада в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

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Незважаючи на загрозу енергетичній незалежності України, у Міненерго не стали продовжувати заборону і він розпочався 6 листопада 2021 року.

На думку фінансового аналітика Олексія Лупоносова, таке рішення було ухвалене "не від хорошого життя" і безумовно завдасть іміджевого удару.

Раніше "Сьогодні" писали про основні проблеми в українській енергетиці.

Ми також розповідали про скандал у "зеленій енергетиці" та несплаченими боргами Кабміну.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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