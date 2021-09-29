Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруси

Вопрос нашей энергетической безопасности: НКРЭКУ запретила импорт российской и белоруской электроэнергии еще на месяц

НКРЭКУ еще на месяц продлила запрет на импорт белорусской и российской энергетики / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает на месяц запрет импортировать электроэнергию из Российской Федерации и Республики Беларусь. Предыдущий запрет действовал до 1 октября 2021 года.

Об этом решении сообщила Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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"Правильное решение, которое нам пришлось долго и со скрипом продавливать, но все-таки удалось. Это вопрос нашей энергетической безопасности", – отреагировал нардеп Алексей Гончаренко.

По данным оператора системы передачи Укрэнерго, такое ограничение на импорт не создает опасности для функционирования украинской энергосистемы.

Тарифы на электроэнергию

С 1 октября 2021 года 80% домохозяйств будут платить за электроэнергию меньше. Кабмин принял решение, которым устанавливает тариф 1,44 грн за киловатт-час для тех, кто потребляет до 250 киловатт-часов в месяц.

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Остальные будут платить по-прежнему – 1,68 грн., заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По словам министр, платить меньше будет подавляющее большинство населения Украины, ведь в основном домохозяйства потребляют не так много электричества.