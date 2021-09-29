Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Бавария - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруси

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 17:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вопрос нашей энергетической безопасности: НКРЭКУ запретила импорт российской и белоруской электроэнергии еще на месяц
НКРЭКУ еще на месяц продлила запрет на импорт белорусской и российской энергетики
НКРЭКУ еще на месяц продлила запрет на импорт белорусской и российской энергетики / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает на месяц запрет импортировать электроэнергию из Российской Федерации и Республики Беларусь. Предыдущий запрет действовал до 1 октября 2021 года.

Об этом решении сообщила Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Реклама

"Правильное решение, которое нам пришлось долго и со скрипом продавливать, но все-таки удалось. Это вопрос нашей энергетической безопасности", – отреагировал нардеп Алексей Гончаренко.

По данным оператора системы передачи Укрэнерго, такое ограничение на импорт не создает опасности для функционирования украинской энергосистемы.

Тарифы на электроэнергию

С 1 октября 2021 года 80% домохозяйств будут платить за электроэнергию меньше. Кабмин принял решение, которым устанавливает тариф 1,44 грн за киловатт-час для тех, кто потребляет до 250 киловатт-часов в месяц.

Реклама

Остальные будут платить по-прежнему – 1,68 грн., заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По словам министр, платить меньше будет подавляющее большинство населения Украины, ведь в основном домохозяйства потребляют не так много электричества.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Евро (€)

31.03

Российский рубль (₽)

0.37

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опрос
Угроза мирового кризиса
Узнай, когда дефолт
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять