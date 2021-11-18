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Украина резко прекратила импорт электроэнергии из Беларуси – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
18 ноября, 12:50
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Показатели импорта электроэнергии из Беларуси упали до 0 за один день, поставки из России также прекращены
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии в четверг, 18 ноября.

Про это говорится в данных оператора системы передачи "Укрэнерго".

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На карте видно, что импорт из Беларуси составляет 0 МВт-ч по состоянию на утро, хотя вчера данный показатель был на уровне 415 МВт-ч.

Некоторые СМИ связывают это с сообщениями, которые стали появляться в разных изданиях Беларуси, о прекращении экспорта электроэнергии в Украину.

Государственный ресурс БелТА сообщил это, ссылаясь на пресс службу Министерства энергетики Беларуси.

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Хотя в данный момент на официальном сайте такая публикация отсутствует.

"Поставка электроэнергии в Украину будет прекращена с 18 ноября, согласно установленному порядку взаимодействия в рамках контрактных отношений", – сказали в Минэнерго Беларуси.

Запрет импорта из Белоруссии

До 1 ноября в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

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Несмотря на угрозу энергетической независимости Украины, в Минэнерго не стали продолжать запрет и он начался 6 ноября 2021 года.

По мнению финансового аналитика Алексея Лупоносова, такое решение было принято "не от хорошей жизни" и безусловно нанесет имиджевый удар.

Ранее "Сегодня" писали о основные проблемы в украинской энергетике .

Мы также рассказывали о скандал в "зеленой энергетике" и неуплаченными долгами Кабмина.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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