Не від "хорошого життя": чи можуть дозволити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Що буде з мораторієм на імпорт електроенергії і чому це ніяк не вплине на українців – "Сьогодні" розбиралися з експертом

Чи знімуть заборону на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Місяць тому Україна продовжила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

Заборона діятиме до 1 листопада і вже незабаром має вирішитися питання про її продовження або зупинення.

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Незважаючи на попередні заяви щодо загрози енергетичній безпеці України, в Міненерго почали говорити про скасування цього мораторію і вже 22 жовтня почались аукціони на розподіл міждержавних перетинів з РФ та Білоруссю на листопад.

25 жовтня усі аукціони на листопад було зупинено за рішенням суду, яке зупинило дію Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Що все ж таки буде з імпортом електроенергії з РФ та Білорусі та що для України важливіше – іміджевий удар чи дешеві енергоносії.

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Іміджевий удар чи економічна необіхдність

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов розповідає, що імпорт важливих ресурсів з ворогуючих країн здійснювався навіть за часів Другої світової війни і здійснюються зараз через інших посередників.

"Якщо ми говоримо про вигоду та підприємницьку здатність, то рано чи пізно це все одно відбулося б, але через треті, четверті чи п’яті країни. На сьогодні імпорт енергоресурсів із Росії йде повним ходом."

За словами експерта, кораблі з російськими енергоресурсами прибувають в Україну під прапорами інших держав, однак походження самих ресурсів – все одно російське.

"Це відбувається відкрито, про це всі знають і секрета з цього не роблять. На сьогодні, військові дії між Україною та Російською Федерацією, які де-юре не означені, як війна – призводять до таких ситуацій", – сказав аналітик.

На думку Лупоносова, скасування заборони на імпорт електроенергії є цілком можливим, оскільки рішення ухвалюють на тлі тотального подорожчання енергоносіїв.

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"В умовах тотального подорожчання енергоносіїв, які цього разу співпали з біржовими спекуляціями і тим, що повинен починатись опалювальний сезон, це рішення може знизити ціни, як на паливо, так і на мазут та газ", – каже експерт.

Фінансовий аналітик наголошує, що скасування заборони на імпорт безумовни сильно вдарить по іміджу та патріотичності, однак в умовах капіталістичного суспільства більшу роль грає вигода.

"Якщо Україна хоче грати у великій політиці, потрібно розуміти, що іноді заради економічної доцільності є сенс відступити від певної ідеології, таких прикладів безліч у історії. Я не думаю, що хтось засудить країну, яка у стані війни і під тиском зовнішніх факторів це зробить."

Справді вигідно?

Для звичайних споживачів скасування заборони на імпорт могло б бути подією зі знаком плюс, каже Олексій Лупоносов.

"Але враховуючи те, що ми живемо не в ідеальному середовищі, а у відкритій, мені здається, що в наших умовах ціни на електроенергію для кінцевого споживача все одно зростуть, незважаючи на відміну чи продовження заборони"

Саме тому, в даних умовах, тарифи для українців зростуть незалежно від цього питання.

"В даному випадку економічна доцільність справді є, однак якщо ми прагнемо вступу до НАТО і має бути незалежною є лише один альтернативний вихід – отримання субвенції", – зазначив Лупоносов.

Інші шляхи

Отримання субвенції, тобто грошової допомоги для конкретно визначених цілей, яка не потребує повернення, могло б допомогти Україні на шляху до енергетичної незалежності.

"Єдиний вихід – це надання західними країнами певних субвенцій, оскільки ми відмовились від багатьох факторів в економічному плані, але компенсації за це ми не отримуємо."

Експерт навів приклад із Великобританією, яка під час вступу до ЄС вимагала величезні компенсації на запровадження в країні європейських стандартів.

"І вона отримала їх, декілька сотень мільярдів, а зараз знову отримує їх під час виходу з ЄС. Чим Україна гірше? Ми ж не папуаси, а країна з величезним минулим та історією. Якщо нас змушують від чогось відмовлятись – значить в економічному плані мають бути субвенції. Якщо їх немає – що нам залишається робити?"

Отже, з економічної точку зору – це може бути обґрунтовано, але такі рішення є не найкращими та ухвалюються не від "хорошого життя", наголосив експерт.

Раніше ми писали про те, що з 1 жовтня 2021 року 80% українців почали менше платити за споживання електроенергії, кого торкнулись нововведення – в матеріалі.