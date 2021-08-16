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Тарифи на електроенергію знизили: хто буде платити за старою ціною

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
16 серпня, 16:24
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Стосується нововведення Кабінету Міністрів України далеко не всіх жителів країни
Держава знизила тарифи для деяких українців. Колаж "Сьогодні"
Держава знизила тарифи для деяких українців. Колаж "Сьогодні" / Фото: уніан, Сьогодні

З 1 жовтня 2021 року тарифи на електроенергію для українців, які споживають до 250 кіловат-годин, знизяться до 1,44 грн за кіловат-годину. Але для решти ціна залишається незмінною – 1,68 грн.

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Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"За ініціативи президента України питання тарифів розглядалося на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Згодом після цього засідання було прийнято відповідне рішення уряду, яке передбачає, що з 1 жовтня цього року тарифи для домогосподарств, які споживають до 250 кіловат-годин, будуть знижені до 1, 44 грн. Всім іншим залишається тариф 1,68 грн, який діє і тепер", – пояснив він.

Ще один важливий момент цього рішення, каже Галущенко: Україна переходить від товарної моделі покладання спеціальних зобов'язань до фінансової. Це, за його словами, приведе до посилення ролі держави – через державні компанії генерації "Енергоатом" і "Укргідроенерго", які стають головними учасниками ринку електроенергії.

Як зміняться тарифи:

  • для домогосподарств, які споживають менше ніж 250 кВт⋅год, – будуть знижені до 1,44 грн за кВт (нині – 1,68 грн).
  • для тих, хто споживає понад 250 кВт⋅ч на місяць, тарифи залишаються без змін.

Як відомо, з 1 січня 2021 року в Україні скасовано пільговий тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт⋅год на місяць. Тоді почала діяти єдина ціна на весь обсяг місячного споживання – 1,68 грн за 1 кВт⋅год.

Незважаючи на це, ціна на електрику залишилася приблизно в два рази нижче її реальної ринкової вартості.

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Нагадаємо, російський "Газпром" викупив усього 4% із запропонованої додаткової твердої потужності транзиту через Українуна вересень. Після цього ціна газу в Європі підскочила до 585 доларів за тисячу кубометрів. Це новий рекорд з 2018 року. Попередній максимум на початку серпня-2021 становив 555 доларів за тисячу кубометрів.

Як раніше повідомляв "Сьогодні", з початку серпня "Газпром" різко зменшив транспортування газу газопроводом Ямал – Європа, який заброньовано у нього до кінця вересня. Глава "Оператора ГТС" Сергій Макогон вважає, що РФ таким чином шантажує Європу.

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