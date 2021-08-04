"Північний потік – 2" готують до запуску – Росія посилила газовий шантаж Європи

"Газпром" майже припинив закачування газу в підземні сховища в Європейському Союзі; Європа тим часом бореться з дефіцитом палива

"Газпром" став качати в Європу ще менше газу / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

Російський "Газпром" майже припинив закачування газу в підземні сховища Європи. Процес скорочення почався в суботу, 31 липня. Не зважаючи на деяке пожвавлення с 2 серпня, поставки палива все одно помітно впали. В Україні вважають, що таким чином Кремль шантажує Європу і намагається "вибити" для себе кращі умови сертифікації газопроводу "Північний потік – 2".

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Цікаво, що за газові добу 2 серпня в деяких сховищах газу на північному заході Європи навіть зафіксували відбір палива, а не його надходження, пише Інтерфакс. Також, за даними Gas Infrastructure Europe:

зупинена закачування в сховища Бергермеер в Нідерландах і Реден в Німеччині;

почався відбір з ПСГ Хайдах в Австрії;

продовжується закачування в ПСГ Катаріна і Йемгум в ФРН.

Також істотно скоротилися поставки газу по газопроводу "Ямал – Європа". Він пролягає з Росії до Німеччини через територію Білорусі і Польщі. До минулої п'ятниці по "трубі" прокачували 84 млн кубометрів газу на добу, а на початку тижня обсяги впали до 50 млн кубометрів.

"Північний потік – 2" майже готовий

"Північний потік – 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік. зараз проєкт готовий на 99%.

Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу .

. До завершення другої нитки, як заявляють в РФ, залишається близько 70 км.

Будівельники "Північного потоку – 2" вважають, що ще близько 2-3 місяців потрібно на тести і сертифікацію, тому газ по "трубі" пустять до кінця 2021 року.

Як пояснював Liga.net голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, зараз у "труби" можуть виникнути проблеми з сертифікацією в ЄС, тому Кремль намагається домогтися свого за допомогою створення штучного дефіциту газу в Європі. Для цього "Газпром" урізує поставки блакитного палива в ЄС, в тому числі за допомогою відмови бронювати додаткові транзитні потужності української ГТС.

На думку Магокона, виправити ситуацію могло б антимонопольне розслідування проти "Газпрому". Штраф тоді може скласти 10% від річної виручки – в разі "Газпрому" це мільярди доларів.

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Сам "Газпром" пояснює припинення закачування газу в європейські сховища прагненням спочатку поповнити російські запаси газу на зиму.

Європі не вистачає газу

Тим часом, європейський баланс газу вже став гостродефіцитним. Завдання відновлення запасів після холодної зими ускладнює не тільки поведінку "Газпрому", а й дефіцит скрапленого газу (LNG) на світовому ринку.

Через це ціни на газ перевалили за 500 доларів за тисячу кубометрів і закріпилися вище цього рівня:

в понеділок контракт "на день вперед" на хабі TTF в Нідерландах закрився на рівні 517 доларів;

у вівторок – 505 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, в кінці травня президент США Джо Байден вирішив відмовитися від нових санкцій стосовно швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, що контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Старі обмеження залишилися в силі.

У Білому домі також заявляли, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.

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А в кінці липня США і Німеччина досягли угоди про запуск "Північного потоку – 2". ці домовленості не влаштували Україну та Польщу.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":