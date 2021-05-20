Як можна зупинити проєкт, який майже готовий. Білий дім про "Північний потік – 2"

Коли Байдена став президентом США, газопровід був побудований на 95%, відзначили в Білому домі

Адміністрація Сполучених Штатів проти реалізації російського проекту "Північний потік – 2" . Однак, коли Джо Байден прийшов до Білого дому, цей газопровід був практично добудований.

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Про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

"Коли президент приступив до обов'язків, 95% трубопроводу було побудовано, і ми продовжуємо говорити про те, що це погана ідея і нехороший план ... Як можемо ми зупинити реалізований в іншій країні проєкт, закінчений на 95%?" – сказала вона.

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При цьому Дженніфер Псакі зазначила, що "Північний потік – 2" – це російський геополітичний проєкт, "який загрожує європейській енергетичній безпеці, зокрема, України і східного флангу союзників і партнерів НАТО" .

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Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що реалізація російського проекту "Північний потік-2" буде означати поразку американської дипломатії.