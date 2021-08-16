Тарифы на электроэнергию снизили: кто будет платить по старой цене

Касается нововведение Кабинета министров Украины далеко не всех жителей страны

Государство снизило тарифы для некоторых украинцев. Коллаж "Сегодня" / Фото: УНИАН, Сегодня

С 1 октября 2021 года тарифы на электроэнергию для украинцев, которые потребляют до 250 киловатт-часов, снизятся до 1,44 грн за киловатт-час. Но для остальных цена остается прежней – 1,68 грн.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"По инициативе президента Украины вопрос тарифов рассматривался на заседании Совета национальной безопасности и обороны. После этого заседания было принято соответствующее решение правительства, которое предусматривает, что с 1 октября этого года тарифы для домохозяйств, потребляющих до 250 киловатт-часов, будут снижены до 1,44 грн. Всем остальным остается тариф 1,68 грн, который действует и сейчас", – пояснил он.

Еще один важный момент этого решения, говорит Галущенко: Украина переходит от товарной модели возложения специальных обязательств к финансовой. Это, по его словам, приведет к усилению роли государства – через государственные генерирующие компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые становятся ключевыми участниками рынка электроэнергии.

Как изменятся тарифы:

для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт⋅ч, – будут снижены до 1,44 грн за кВт (сейчас – 1,68 грн);

для тех, кто потребляет более 250 кВт⋅ч в месяц, тарифы остаются без изменений.

Как известно, с 1 января 2021 года в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на первые 100 кВт⋅ч в месяц. Тогда начала действовать единая цена на весь объем месячного потребления – 1,68 грн за 1 кВт⋅ч.

Несмотря на это, цена на электричество осталась примерно в два раза ниже его реальной рыночной стоимости.

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Напомним, российский "Газпром" выкупил всего 4% из предложенной дополнительной твердой мощности транзита через Украину на сентябрь. После этого цена газа в Европе подскочила до 585 долларов за тысячу кубометров. Это новый рекорд с 2018 года. Предыдущий максимум в начале августа-2021 составлял 555 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее сообщал "Сегодня", с начала августа "Газпром" резко снизил транспортировку газа по газопроводу Ямал – Европа, который забронирован у него до конца сентября. Глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон считает, что РФ таким образом шантажирует Европу.