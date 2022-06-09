Збитки трильйонні! Скільки та що Україна втратила за час війни

З 24 лютого по 8 червня в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено:

Крім прямих втрат, під час підрахунку збитків, беруть до уваги і непрямі, такі як: зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо.

Тож загалом сумарні збитки України від війни становлять 564-600 млрд дол.

Резерви Центробанку РФ дістануться Україні

В найближчі два-три роки заморожені активи Росії можуть використовуватись для виплати компенсацій Україні за збитки, завдані вторгненням агресора на наші землі.

Як заявив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, заморожені на Заході кошти Центрального банку Росії вже зарезервовані для України. Йдеться про більш ніж 300 мільярдів доларів.

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"Позитивні зрушення полягають у тому, що зарезервовано для України ті кошти, які були заморожені від ЦБ РФ, від країни агресора. Це більше 300 млрд дол. Туди будуть продовжувати надходити кошти від власності, яка буде реалізовуватися за межами Росії і теж підпадає під санкції..." — розповів Олег Устенко.

Тобто, за його словами, ці резерви продовжуватимуть наповнювати ресурсами.