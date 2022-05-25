Зеркаль рассказала, как Россия может платить репарацию Украине

Дипломаты уже должны работать на этом направлении

Есть несколько вариантов, каким способом Россия может платить компенсацию Украине за развязанную войну в нашей стране.

Об этом рассказала Елена Зеркаль, чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины во время Киевского форума по вопросам безопасности в рамках военного цикла "Борьба за Украину".

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Иракский вариант

У России есть резервы, которые касаются энергетики, с которых можно платить репарацию.

"Относительно Ирака было принято несколько резолюций и они начали выплачивать компенсации с 30% начислений на нефть, которая продавалась иракскими компания. Потом они уменьшали этот процент до трех и так покрывали репарации (за нападение на Кувейт – Ред.)", – отметила Зеркаль.

По мнению Зеркаль, Украине не обязательно создавать какой-то специальный орган, чтобы добиться репарации от России.

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"В первую очередь нам нужна помощь наших дипломатов, чтобы они более эффективно работали с нашими партнерами, потому что и США и Великобритания являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Их позиция относительно того, как можно рассматривать следующие шаги, которые уже необходимо планировать, тут необходимо, чтобы подключались все юристы, которые могли бы дать нам советы, что до эффективности работы этой компенсационной комиссии, относительно того, как нужно организовать фонд, который должен аккумулировать деньги", – отметила Зеркаль.

Репарации