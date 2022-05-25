Зеркаль розповіла, як Росія може платити репарацію Україні

Дипломати вже мають працювати над цим питанням

Є кілька варіантів, яким способом Росія може платити компенсацію Україні за розв'язану війну в нашій країні.

Про це розповіла Олена Зеркаль, надзвичайний та повноважний посол, радник міністра енергетики України під час Київського форуму з питань безпеки у рамках військового циклу "Боротьба за Україну".

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Іракський варіант

Росія має резерви, які стосуються енергетики, з яких можна платити репарацію.

"Щодо Іраку було прийнято кілька резолюцій і вони почали виплачувати компенсації із 30% нарахувань на нафту, що продавалася іракськими компаніями. Потім вони зменшували цей відсоток до трьох і так покривали репарації (за напад на Кувейт – Ред.)", – наголосила Зеркаль.

На думку Зеркаль, Україні не обов'язково створювати якийсь спеціальний орган, щоб домогтися репарації від Росії.

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"Насамперед нам потрібна допомога наших дипломатів, щоб вони більш ефективно працювали з нашими партнерами, тому що США та Велика Британія є постійними членами Ради Безпеки ООН. Їхня позиція щодо того, як можна розглядати наступні кроки, які вже необхідно планувати, тут необхідно, щоб підключалися всі юристи, які могли б дати нам поради щодо ефективності роботи цієї компенсаційної комісії щодо того, як потрібно організувати фонд, який має акумулювати гроші", – наголосила Зеркаль.

Репарації