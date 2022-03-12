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Захід передасть Україні заморожені кошти Центробанку РФ — про які суми йдеться

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 березня, 13:22
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Резерви заморожених коштів продовжуватимуть наповнюватися
Для України зарезервовані заморожені на Заході кошти ЦБ РФ
Для України зарезервовані заморожені на Заході кошти ЦБ РФ / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Заморожені на Заході кошти Центрального банку росії зарезервовані для України. Йдеться про більш ніж 300 мільярдів доларів.

Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

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"Позитивні зрушення полягають у тому, що зарезервовано для України ті кошти, які були заморожені від ЦБ РФ, від країни агресора. Це більше 300 млрд дол. Туди будуть продовжувати надходити кошти від власності, яка буде реалізовуватися за межами Росії і теж підпадає під санкції...", — розповів Олег Устенко.

Тобто, за його словами, ці резерви продовжуватимуть наповнювати ресурсами.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра економіки Денис Кудін, за інформацією "Укрінформу", заявив, що Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передання Україні 415 млрд арештованих золотовалютних резервів центробанку РФ.

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"Цієї суми достатньо, щоб перекрити оці прямі єдиноразові втрати. Ми розраховуємо, що в найближчий час спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином ці гроші можуть надійти Україні для відновлення і компенсацій", – сказав він.

Збитки України від війни

За першим методом розрахунку, економічні збитки від агресії становлять 119 млрд дол, це майже 3,6 трлн грн.

Під час розрахунку Міністрество економіки використовує два основні підходи: прямі одноразові втрати (скільки буде коштувати відновлення мостів, доріг, об’єктів інфраструктури, лікарень, дитсадків, шкіл, які були зруйновані Росією в Україні) та обсяг втрат ВВП.

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Раніше ми писали, що у Світовому банку дали невтішний прогноз для Росії, а також для Білорусі. Через масштабні санкції Заходу за вторгнення в Україну Росія і Білорусь стали дуже близькі до дефолту.

    Також ми розповідали, що 3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб, які походять з Росії. Це рішення було ухвалене через те, що РФ вторглася на територію України та розпочала війну.

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