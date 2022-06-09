Убытки триллионые! Сколько и что Украина потеряла за время войны

Размер суммы только задокументированного ущерба составляет несколько триллионов гривен
Подсчеты ведутся в рамках проекта "Россия заплатит" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Во время войны в Украине инфраструктура нашего государства понесла убытки (это только задокументированые!) в размере 3 трлн грн или 103,9 млрд долл. Только за
последнюю неделю из-за боевых действий мы потеряли около 1 млрд долл. за счет поврежденного имущества.
Об этом
свидетельствуют данные Киевской школы экономики (KSE)
Так, в общем ущерб нанесен:
предприятиям – достигли 11,5 млрд долл; образовательным учреждениям – 1,6 млрд долл, детсадам – 576 млн долл; медучреждениям – 1,1 млрд дол. Какое имущество разрушено или захвачено?
С 24 февраля по 8 июня в Украине повреждены, разрушены или захвачены:
не менее 44,8 млн квадратных метров жилого фонда; 256 предприятий; 6,3 тыс. железнодорожных путей; 656 медучреждений; 1177 учебных заведений и 668 детсадов; 198 составов; 20 торговых центров; 28 нефтебаз. Сколько потеряла Украина?
Кроме прямых потерь, при подсчете ущерба принимают во внимание и косвенные, такие как:
снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку.
Поэтому в целом суммарный ущерб Украины от войны составляет
564-600 млрд долл. Резервы Центробанка РФ достанутся Украине
В ближайшие два-три года
замороженные активы России могут использоваться для выплаты компенсаций Украине за ущерб, нанесенный вторжением агрессора на наши земли.
Как
заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, замороженные на Западе средства Центрального банка России уже зарезервированы для Украины. Речь идет о более чем 300 миллиардах долларов. "Положительные сдвиги заключаются в том, что зарезервированые для Украины те средства, которые были заморожены от ЦБ РФ, от страны агрессора. Это более 300 млрд долл. Туда будут продолжать поступать средства от собственности, которая будет реализовываться за пределами России и тоже попала под санкции..." – рассказал Олег Устенко.
То есть, по его словам, эти резервы будут продолжать пополняться ресурсами.