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США запроваджують нові санкції проти "Північного потоку-2": хто на цей раз потрапив під обмеження

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
23 листопада, 09:02
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Глава Держдепу Ентоні Блінкен повідомив, що США вводять додаткові санкції проти однієї компанії та двох кораблів, пов'язаних із будівництвом "Північного потоку-2"
Блінкен повідомив про нові санкції проти "Північного потоку-2"
Блінкен повідомив про нові санкції проти "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки запроваджують нові санкції проти російсього газогону "Північний потік-2", а саме проти двох суден та однієї компанії, які беруть участь у реалізації цього проекту.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає CNN.

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За словами Блінкена, санкції торкнуться пов'язаної з Росією компанії Transadria Ltd і корабля "Марлін", який належить їй і ходить під російським прапором. Назву другого судна голова Держдепу не уточнив.

Обмежувальні заходи вже прокоментував посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов і заявив, що через санкції діалог неприйнятний і США порушують міжнародне право.

"Усі потуги проти російського нафтогазового експорту до Європи розглядаємо як недобросовісну конкуренцію, яка підриває принципи вільного ринку", – заявив дипломат.

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Антонов також заперечив усі звинувачення щодо енергетичної політики РФ та звинуватив США у неповазі до своїх союзників.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Скандальний російський газопровід "Північний потік-2" вже повністю готовий до запуску, однак він не може почати комерційні поставки газу, доки не пройде обов'язкову процедуру сертифікації, яка за законом має виглядати так:

  • спочатку подається заявка до німецького регуляторного органу, який розглядає її протягом чотирьох місяців (цей термін сплине 8 січня);
  • далі його рішення протягом двох місяців можуть прокоментувати усі учасники процесц сертифікації, зокрема європейські агентства та Єврокомісія;
  • після цього рішення повертається у регулятор і він виносить свій остаточний вердикт.

Росія неодноразово наполягала на пришвидшенні цієї процедури і тисла на Єврпосоюз із вимогою, запустити газогін вже 8 січня. У Кремлі це пояснювали тим, що додаткові обсяги газу допоможуть вирішити енергетичну кризу у Європі, хоча експерти доводять, що між цим немає зв'язку.

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Участь у сертифікації "Північного потоку-2" візьму український "Нафтогаз", а чи вдасться йому щось зробити, "Сьогодні" розбирались з експертом.

Ми також писали, які збитки може понести Україна, якщо трубопровід все таки запустять.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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