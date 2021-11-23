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США вводят новые санкции против "Северного потока-2": кто на этот раз попал под ограничения

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
23 ноября, 09:02
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Глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США вводят дополнительные санкции против одной компании и двух кораблей, связанных со строительством "Северного потока-2"
Блинкен сообщил о новых санкциях против "Северного потока-2"
Блинкен сообщил о новых санкциях против "Северного потока-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2", а именно против двух судов и одной компании, участвующих в реализации этого проекта.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

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По словам Блинкена, санкции коснутся связанной с Россией компании Transadria Ltd и принадлежащего ей корабля "Марлин", который ходит под российским флагом. Название второго судна глава Госдепа не уточнил.

Ограничительные меры уже прокомментировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и заявил, что из-за санкций диалог неприемлем и США нарушают международное право.

"Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка", – заявил дипломат.

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Антонов также опроверг все обвинения в энергетической политике РФ и обвинил США в неуважении к своим союзникам.

Сертификация "Северного потока-2"

Скандальный российский газопровод "Северный поток-2" уже полностью готов к запуску, однако он не может начать коммерческие поставки газа, пока не пройдет обязательную процедуру сертификации, которая по закону должна выглядеть так:

  • сначала подается заявка в немецкий регуляторный орган, который рассматривает ее в течение четырех месяцев ( этот срок истечет 8 января );
  • далее его решения в течение двух месяцев могут прокомментировать все участники процесса сертификации, в том числе европейские агентства и Еврокомиссия;
  • после этого решение возвращается в регулятор и он выносит окончательный вердикт.

Россия неоднократно настаивала на ускорении этой процедуры и давила на Евросоюз с требованием запустить газопровод уже 8 января. В Кремле это объясняли тем, что дополнительные объемы газа помогут разрешить энергетический кризис в Европе, хотя эксперты доказывают, что между этим нет связи.

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Участие в сертификации "Северного потока-2" приму украинский "Нафтогаз", а удастся ли ему что-нибудь сделать, "Сегодня" разбирались с экспертом.

Мы также писали, какие убытки может понести Украина, если трубопровод все таки запустят.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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