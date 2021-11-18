"Подпишут то, что скажут": сможет ли "Нафтогаз" остановить запуск "Северного потока-2"

Вместе с экономистом разбирались, какова роль "Нафтогаза" в сертификации "Северного потока-2" и что планирует делать "Газпром"

Удастся ли "Нафтогазу" помешать "Северному потоку-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская компания "Нафтогаз" все таки добилась права участвовать в сертификации "Северного потока-2", а немецкий регулятор вообще приостановил этот процесс.

Казалось бы, проект может сильно затормозить или вообще не запустится, однако ситуация не такая положительная, какой кажется.

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"Газпром" пытается создать дочернюю компанию на территории Германии, чтобы контролировать ту часть газопровода, которая проходит через немецкую территорию.

Глава "Оператора ГТС" Украины Сергей Макогон также сообщил, что российский монополист вообще не планирует увеличивать поставки газа в Европу до второго квартала 2022 года.

Сможет ли Украина повлиять на запуск скандальной трубы и как коллективная Европа изменила свое мнение о "Северном потоке-2", "Сегодня" разбирались с экспертом.

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По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, "Нафтогазу" вряд-ли удастся что то сделать и его мнение попросту не будут брать во внимание.

"У меня очень большие сомнения, что "Нафтогаз" сыграет тут какую то значимую роль и сможет полностью заблокировать сертификацию проекта. Потому что либо его мнение не будет учитываться, либо он просто подпишет то, что ему скажут подписать."

По мнению эксперта, полностью остановить поток уже не удастся, и не смотря на поговорку "никогда не говори никогда", с 99% вероятностью рано или поздно запуск газопровода состоится.

Эксперт отметил, что в этом заинтересован ряд европейских стран, в том числе и Германия, а с другой стороны – Россия, которая отказывается бронировать дополнительные мощности через уже существующие газопроводы.

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Кущ подчеркивает, что стратегически Украина, безусловно, проигрывает из-за запуска "Северного потока-2", однако если битва уже проиграна, то чрезмерная отсрочка усугубляет положение из-за политики "Газпрома", который ни в какую не увеличивает объемы транзита через украинскую территорию.

"Политика России в этом плане понятна, "Газпром" будет стараться ускорить окупаемость проекта, хотя бы частичную, поэтому он и будет давать основную мощность на обходные газопроводы."

По словам Алексея Куща, у Европы есть только один путь, поскольку отказаться от "Северного потока-2" означает отказаться от российского газа.

Однако ему пока нет заменителей, утверждает эксперт и тот же сжиженный американский газ, о котором все говорят – не соответствует нужным объемам.

"С одной стороны, у Европы есть желание снизить цены на газ путем увеличения поставок на спотовый рынок, однако "Северный поток-2" на самом деле вообще ничего не решает с точки зрения насыщения этого рынка", – говорит экономист.

При чем тут мигранты?

Алексей Кущ подчеркивает, что негативная реакция некоторых европейских стран на процесс сертификации "Северного потока-2" связана и с гуманитарным кризисом на белорусской границе.

Сотни мигрантов на границе с Польшей и Литвой пытаются нелегально прорваться через заграждения после действий самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Эти телодвижения в отношении "Северного потока-2" направлены на то, чтобы Россия повлияла на Беларусь и чтобы этот кризис был урегулирован, а второй момент – это изменение политики самой РФ."

Если раньше Кремль пытался сертифицировать этот проект сразу и целиком, то сейчас, создав дочернюю компанию в Германии, которая владеет небольшим участком газопровода, Россия будет пытаться воспользоваться уже существующей сертификацией.

Ранее "Сегодня" писали, насколько сильно удастся отсрочить запуск трубопровода, а также сообщали, какие убытки может понести Украина из-за работы "Северного потока-2".