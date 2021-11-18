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"Не давайте Путину денег!" В Польше предупредили об опасности "Северного потока-2"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
18 ноября, 13:50
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Премьер министр Польши предупредил о стратегической опасности российского газопровода "Северный поток-2"
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Германия должна отказаться от российского газопровода "Северный поток-2" ради мира.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Bild.

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По словам премьера, если новым канцлером станет Олаф Шольц, он предложит ему не давать Путину денег в виде платы за энергоресурсы.

"Я скажу ему: мы защищаем границу Евросоюза здесь, в Польше! А если говорить о более широкой картине: давайте работать вместе ради мира и не давать Путину дополнительных денег в виде платежей за энергоресурсы, чтобы он не мог продолжать наращивать вооружение", – заявил прем. .

Сертификация "Северного потока-2"

Украинский "Нафтогаз" получил возможность принять участие в сертификации "Северного потока-2" и попытается доказать немецкому регулятору его опасность.

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Однако наш эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что "Нефтегазу" вряд ли удастся как-то помешать запуску трубопровода, так как его мнение просто не будут учитываться.

"Сегодня" вместе с президентом Украинского аналитического центра Александром Охрименко разбирались, на сколько возможно отсрочить запуск российского газопровода.

Мы также рассказывали, что об участии Украины в процессе сертификации сказали в Германии.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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