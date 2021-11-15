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"Европу разорвало!" Кто против "Северного потока – 2", а кто остался на стороне РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
15 ноября, 12:05
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Вместе с экспертом разбираемся, могут ли европейские страны остановить запуск "Северного потока – 2" и кому это может быть выгодно
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Великобритании призвала Европу объединиться против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" в Балтийском море.

Об этом Лиз Трасс сказала в интервью для Sunday Telegraph.

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"Сегодня" спросили у эксперта, что думают о запуске российского газопровода в Европе и как другие страны могут повлиять на этот процесс.

По словам президента Украинского аналитического центра Олександра Охрименка, все зависит от конкретной страны.

Например для Великобритании и Франции запуск потока – это крайне невыгодно, а вот Германия за, поскольку это позволит ей самой стать газовым хабом.

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"Европу разорвало, есть страны, которым экономически выгоден "Северный поток – 2", а есть которым невыгоден. К чему это может привести? К затяжке, так как вообще не запустить трубопровод будет сложно, ввести такие санкции, чтобы полностью его заблокировать – это маловероятно", – сказал эксперт.

По мнению Александра Охрименка, Германия достаточно сильная страна в Евросоюзе и она будет давить на остальных, а также предлагать различные льготы.

Может затянуть процесс

"Северный поток – 2" однозначно запустят, только это может быть с задержкой. Затянуться это может где то еще на полгода. С формальной точки зрения его можно сертифицировать уже в январе, но это может привести к тому, что поток будет сертифицирован только летом".

Эксперт также отметил, что США уже сделали все возможное для торможения этого процесса и на острый конфликт с Германией они не пойдут.

Ранее "Сегодня" с экспертами разбирались, когда все таки могут сертифицировать скандальный газопровод.

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А также писали, как в Германии высказалась в сторону Украины относительно "Северного потока – 2".

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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