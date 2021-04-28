Скандал у "Нафтогазі", земля та субсидії – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

28 квітня у сфері української економіки сталося кілька знакових подій, що викликали неабиякий резонанс у можновладців та пересічних українців. Сайт "Сьогодні" пропонує увазі читачів найбільш яскраві з них.

Земельна реформа

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Верховна Рада 284 голосами у другому читанні прийняла необхідний для завершення земельної реформи законопроєкт № 2194 про передачу землі на місця. Він вносить зміни до Земельного кодексу щодо дерегуляції земельних відносин, фіналізує земельну децентралізацію і деконцентрує сферу земельних відносин. Згідно з ним:

землі державної власності за межами населених пунктів переходять у комунальну власність сільських, селищних, міських рад;

запроваджується переважне право орендарів на купівлю земельних ділянок;

з'являється механізм фіксування в держкадастрі меж територій територіальних громад, у тому числі об'єднаних;

скасовується держекспертиза землевпорядної документації та погодження землевпорядної документації органами виконавчої влади.

Переоформлення субсидій

Прем'єр Денис Шмигаль нагадав, що з травня одержувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку в органи соцзахисту. Їх можна буде подавати протягом п'яти місяців поштою або онлайн. Окрім того, вже з травня всі 100% одержувачів отримуватимуть субсидії "живими грошима" (зараз таких 92%).

Субсидії не призначать, якщо:

у одержувача лежить 100 тис. гривень на депозиті в банку;

одержувач купив новий автомобіль;

одержувач за один раз купив валюти, більш аніж на 50 тис. гривень.

Влада запевняє, що для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться.

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Скандал навколо "Нафтогазу"

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Кабмін вирішив звільнити Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України". Крім того, з 28 квітня припинено повноваження незалежних членів наглядової ради компанії і представників держави в наглядовій раді.

У "Нафтогазі" обурилися рішенням уряду і назвали його поверненням до ручного управління держпідприємствами і юридичною маніпуляцією. У компанії заявили, що звільнення наглядової ради заради відставки глави правління є наругою над принципами корпоративного управління держпідприємствами.

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А тим часом Коболєву швидко знайшли заміну. Виконувачем обов'язки глави "Нафтогазу" нібито призначений в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, якого ЗМІ вже більше відправляють у відставку з поста глави Міненергетики.

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Антитютюнове законодавство посилять

Кабмін вирішив адаптувати українське законодавство до європейського і посилити Закон про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів. Заборонені будуть торгівля та імпорт:

жувального тютюну;

сигарет і тютюну для самокруток з характерним запахом або смаком;

"бадьорливих" сигарет з кофеїном, таурином та іншими добавками.

Заодно посилять контроль за продажем електронних сигарет і заправних контейнерів до них.

Нові поїзди на Великдень і травневі

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В Україні перед довгими вихідними на травневі свята і Великдень виник ажіотаж на залізничні квитки. Попит на 30 квітня на 23% перевищив звичайний, тому "Укрзалізниця" вирішила призначити додатковий рейс "Інтерсіті+" №728/727 Київ – Харків – Київ. А після того, як розкупили квитки до Одеси, на Захід і Донбас, за цими напрямками компанія додасть рейси і подумує про причеплення додаткових вагонів.

ТОП-5 найпопулярніших рейсів на травневі свята:

№ 46 /45 Лисичанськ – Ужгород (1 184 пасажира);

№ 142/141 Львів – Бахмут (1055 пасажирів);

№ 92/91 Одеса – Костянтинівка (+1041 пасажир);

№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ (1003 пасажира);

№ 58/57 Одеса – Ковель (907 пасажирів).

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа