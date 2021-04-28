Фінал земельної реформи: Рада прийняла ключовий закон

Верховна Рада України після місяця розгляду правок все ж таки прийняла необхідний для завершення земельної реформи законопроєкт про передачу землі на місця. "За" законопроєкт № 2194 на засіданні 28 квітня в другому читанні проголосували 284 депутати. Для остаточного завершення реформи парламенту залишилося розглянути в другому читанні законопроєкт про організацію земельних торгів в електронній формі (№ 2195).
Про що законопроєкт передачі землі на місця (№ 2194)?
Документ вносить зміни до Земельного Кодексу щодо дерегуляції земельних відносин. Він фіналізуює земельну децентралізацію і деконцентрує сферу земельних відносин. Зокрема:
- Землі державної власності за межами населених пунктів переходять до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.
- Вводиться переважне право орендарів на покупку земельних ділянок.
- З'являється механізм фіксування в Державний земельний кадастр меж територій територіальних громад, в тому числі об'єднаних.
- Скасовується інститут державної експертизи землевпорядної документації та численні узгодження землевпорядної документації органами виконавчої влади.
"У моєму розумінні – це земельна конституція, без цього законопроекту ми не зможемо реалізувати земельну реформу", – пояснював необхідність прийняття документа міністр агрополітики Роман Лещенко.
Суперечки навколо цього закону не вщухали у Верховній Раді кілька місяців. До повторного другого читання до документа запропонували більше 3000 поправок. Противники цього закону вважають, що його прийняття призведе до хаотичного розпродажу земель.
А що за законопроєкт про земельні торги (№ 2195)?
Документ передбачає, що торги будуть проводитися в єдиній електронній системі у формі електронного аукціону в режимі реального часу. Доступ до них зможе отримати будь-який громадянин України. Ключове в ньому, за словами Лещенка:
- мінімізація корупційних ризиків: прозоре і ефективне користування та розпорядження землями;
- діджіталізація й автоматизація галузі;
- інформація про земельні торги виключно через електронні аукціони і в режимі реального часу через мережу інтернет;
- публічна електронна система про земельні ділянки.
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По суті, в перспективі купувати ділянки можна буде тільки на аукціонах.
"Що стосується придбання ділянок, що належать органам місцевого самоврядування, то ініціаторами продажу, швидше за все, як і раніше будуть виступати місцеві ради або об'єднані громади. Вони затверджують переліки вільних ділянок для продажу через аукціон. Відповідно, придбати у власність вільну земельну ділянка комунальної власності (без капітальних споруд на ньому), наприклад, для забудови можна саме на таких аукціонах" , – пояснювала сайту "Сьогодні" юристка Наталя Нечаєва.
Як відомо, закон про відкриття ринку землі прийняли ще навесні 2020 року. Але щоб його положення запрацювали в 2021 році, потрібно було прийняти ще низку документів.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада також ухвалила законопроект № 2280 щодо використання земель. Він передає у відання місцевих громад роботу з цілим рядом містобудівної та землевпорядної документації. У підсумку кожна громада повинна самостійно розробити комплексний план просторового розвитку. В цьому плані місцева влада зможе на свій розсуд змінювати цільове використання землі.
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