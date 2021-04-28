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Українці кинулися скуповувати квитки. "Укразалізниця" терміново призначає нові поїзди на Великдень

28 квітня, 16:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

На перший святковий вікенд мандрівники рвуться в Карпати, Одесу та на Донбас. На п'ять найпопулярніших поїздів продали вже 5 тис. квитків

В Україні перед довгими вихідними на травневі свята та Великдень виник квитковий ажіотаж. Попит на квитки на поїзди на 30 квітня вже на 23% вищий за середнє значення з початку року. Тому "Укрзалізниця" вирішила призначити додатковий рейс "Інтерсіті+" №728 / 727 Київ – Харків – Київ.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Особливо сильно зросла зацікавленість у квитках на поїзди, які прямують на Захід України, в Одесу та на Донбас. За цими напрямками теж додають рейси і розмірковують про причеплення додаткових вагонів.

П'ять найпопулярніших рейсів на перший травневий вікенд:

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  • №46/45 Лисичанськ – Ужгород (1184 пасажира);
  • №142/141 Львів – Бахмут (1055 пасажирів);
  • №92/91 Одеса – Костянтинівка (1041 пасажир);
  • №138/137 Хмельницький – Лисичанськ (1003 пасажира);
  • №58/57 Одеса – Ковель (907 пасажирів).

Загалом квитки на ці поїзди купили вже понад 5 тис. людей.

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Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відновила повноцінне курсування поїздів далекого прямування, рух в яких був тимчасово обмежений через локдаун. Зараз карантин – заборона висадки і посадки пасажирів – діє тільки у Житомирській області.

Відео: Сьогодні

Раніше "Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів на травневі свята і Великдень.

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