Скандал в "Нафтогазе", земля и субсидии – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

28 апреля в сфере украинской экономики произошло несколько знаковых событий, вызвавших изрядный резонанс у власть имущих и простых украинцев. Сайт "Сегодня" предлагает вниманию читателей наиболее яркие из них.

Земельная реформа

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Верховная Рада 284 голосами во втором чтении приняла необходимый для завершения земельной реформы законопроект № 2194 о передаче земли на места. Он вносит изменения в Земельный кодекс по дерегуляции земельных отношений, финализирует земельную децентрализацию и деконцентрирует сферу земельных отношений. Согласно ему:

земли государственной собственности за пределами населенных пунктов переходят в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;

вводится преимущественное право арендаторов на покупку земельных участков;

появляется механизм фиксирования в Госкадастре границ территорий территориальных общин, в том числе объединенных;

отменяется госэкспертиза землеустроительной документации и согласования землеустроительной документации органами исполнительной власти.

Переоформление субсидий

Премьер Денис Шмыгаль напомнил, что с мая получатели субсидий должны будут подать новую заявку в органы соцзащиты. Их можно будет подавать в течение пяти месяцев по почте или онлайн. Кроме того, уже с мая все 100% получателей будут получать субсидии "живыми деньгами" (сейчас таких 92%).

Субсидии не назначат, если:

у получателя лежит 100 тыс. гривен на депозите в банке;

получатель купил новый автомобиль;

получатель за один раз купил валюты, более чем на 50 тыс. гривен.

Власть уверяет, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится.

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Скандал вокруг "Нафтогаза"

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Кабмин решил уволить Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, с 28 апреля прекращены полномочия независимых членов наблюдательного совета компании и представителей государства в набсовете.

В "Нафтогазе" возмутились решением правительства и назвали его возвращением к ручному управлению госпредприятиями и юридической манипуляцией. В компании заявили, что увольнение набсовета ради отставки главы правления является надругательством над принципами корпоративного управления госпредприятиями.

В тренде Украинцы сбросили валюту: что будет с долларом к майским праздникам

А тем временем Коболеву быстро нашли замену. Исполняющим обязанности главы "Нафтогаза" якобы назначен и.о. министра энергетики Юрий Витренко, которого СМИ уже больше отправляют в отставку с поста главы Минэнергетики.

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Антитабачное законодательство ужесточат

Кабмин решил адаптировать украинское законодательство к европейскому иужесточить Закон о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий. Запрещены будут торговля и импорт:

жевательного табака;

сигарет и табака для самокруток с характерным запахом или вкусом;

"бодрящих" сигарет с кофеином, таурином и другими добавками.

Заодно усилят контроль за продажей электронных сигарет и заправочных контейнеров к ним.

Новые поезда на Пасху и майские

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В Украине перед длинными выходными на майские праздники и Пасху возник ажиотаж на ж/д билеты. Спрос на 30 апреля на 23% превысил обычный, поэтому "Укрзализныця" решила назначить дополнительный рейс "Интерсити+" №728/727 Киев – Харьков – Киев. А после того, как раскупили билеты в Одессу, на Запад и Донбасс, по этим направлениям компания добавит рейсы и подумывает о прицепке дополнительных вагонов.

ТОП-5 самых популярных рейсов на майские праздники:

№ 46/45 Лисичанск – Ужгород (1184 пассажира);

№ 142/141 Львов – Бахмут (1055 пассажиров);

№ 92/91 Одесса – Константиновка (1041 пассажир);

№ 138/137 Хмельницкий – Лисичанск (1003 пассажира);

№ 58/57 Одесса – Ковель (907 пассажиров).

Все подробности в спецтеме Земельная реформа