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Украинцы ринулись скупать билеты. "Укразализныця" в срочном порядке назначает новые поезда на Пасху

28 апреля, 16:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На первый праздничный уикенд путешественники рвутся в Карпаты, Одессу и на Донбасс. На пять самых популярных поездов продали уже 5 тыс. билетов

В Украине перед длинными выходными на майские праздник и Пасху возник билетный ажиотаж. Спрос на ж/д билеты на 30 апреля уже на 23% выше среднего значения с начала года. Поэтому "Укрзализныця" решила назначить дополнительный рейс "Интерсити+" №728/727 Киев – Харьков – Киев.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Особенно сильно выросла заинтересованность в билетах на поезда, которые следуют на Запад Украины, в Одессу и на Донбасс. По этим направлениям тоже добавляют рейсы и размышляют о прицепке дополнительных вагонов.

Пять самых популярных рейсов на первый майский уикенд:

В тренде
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  • №46/45 Лисичанск – Ужгород (1184 пассажира);
  • №142/141 Львов – Бахмут (1055 пассажиров);
  • №92/91 Одесса – Константиновка (1041 пассажир);
  • №138/137 Хмельницкий – Лисичанск (1003 пассажира);
  • №58/57 Одесса – Ковель (907 пассажиров).

В общей сложности билеты на эти поезда купили уже более 5 тыс. человек.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" восстановила полноценное курсирование поездов дальнего следования, движение в которых был временно ограничено из-за локдауна. Сейчас карантин – запрет высадки и посадки пассажиров – действует только в Житомирской области.

Видео: Сегодня

Ранее "Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов на майские праздники и Пасху.

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