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На Пасху и майские назначили 16 дополнительных поездов: список

19 апреля, 10:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинцам во время праздников будет проще уехать в Карпаты и к морю, но нельзя забывать о карантинных ограничениях

В преддверии майских праздников и Пасхи, когда в Украине будут длинные выходные, "Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов. Билеты на них уже в продаже. На протяжении всех майских праздников будут курсировать поезда во Львов, Ивано-Франковск, Рахов и Ужгород на Западе, сообщают новости "Сегодня".

Список дополнительных поездов на Пасху и майские

  • № 29/30 Киев – Ужгород. Из Киева – 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода – 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая.
  • № 124/123 Киев – Константиновка. Из Киева – 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. Из Константиновки – 1, 4, 8, 11 мая.
  • № 138/137 Хмельницкий – Лисичанск. Из Хмельницкого – 30 апреля, 2 и 8 мая. С Лисичанска – 1, 3 и 9 мая.
  • № 209/210 Харьков – Одесса. Из Харькова – 30 апреля и 2 мая. Из Одессы – 1 и 3 мая.
  • № 239/240 – 207/208 Киев – Ужгород. Из Киева – 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода – 1, 4, 8, 10 мая.
  • № 242/241 – 210/212 Харьков – Одесса. Из Харькова – 7 мая. Из Одессы – 9 мая.
  • № 211/212 Харьков – Львов. Из Харькова – 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова – 1, 4, 8, 10 мая.
Видео: Сегодня
  • № 232/231 Запорожье – Ивано-Франковск. Из Запорожья – 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска – 1 и 9 мая.
  • № 243/244 Киев – Рахов. Из Киева – 29 апреля 3, 7 и 9 мая, из Рахова – 30 апреля, 4, 8 и 10 мая.
  • № 254/253 Киев – Мариуполь. Из Киева – 30 апреля и 3, 9 мая, из Мариуполя – 1, 4 и 10 мая.
  • № 251/252 Харьков – Николаев. Из Харькова – 29 апреля и 9 мая. Из Николаева – 30 апреля и 10 мая.
  • № 298/297 Николаев – Киев. Из Николаева – 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева – 30 апреля, 5, 7, 11 мая.
  • № 745/746 "Бойковский экспресс" Киев – Славское. Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно.
  • № 774/773 Киев – Шостка. Из Киева и Шостки – 4, 10 мая.
  • № 779/780 Сумы – Винница. Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая.
  • № 781/782 Черкассы – Киев. Из Черкасс и Киева – 4, 10 мая.
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Кроме того, в мае назначат дополнительные рейсы регулярных поездов. Пока сообщается о пяти маршрутах:

  • № 29/30 Киев – Ужгород;
  • № 251/252 Харьков – Николаев;
  • №774/773 Киев – Шостка;
  • №781/782 Черкассы – Киев;
  • № 137/138 Хмельницкий – Лисичанск.

А маршрут поезда № 779/780 Сумы – Киев продлят до станции Винница.

Также УЗ призывает пассажиров не подвергать себя и окружающих риску и напоминает об обязательности соблюдения противоэпидемиологических требований во время путешествий.

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Напомним, с 11 апреля, "Укрзализныця" возобновила полноценное курсирование поездов в Закарпатскую область.

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Источник: Сегодня

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