На Великдень і травневі призначили 16 додаткових поїздів: список

Українцям під час свят буде простіше поїхати в Карпати і до моря, але не можна забувати про карантинні обмеження

В Напередодні травневих свят і Пасхи, коли в Україні будуть довгі вихідні, "Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів. Квитки на них уже у продажі. Протягом усіх травневих свят курсуватимуть поїзди до Львова, Івано-Франковська, Рахова та Ужгорода на Заході, повідомляють новини "Сьогодні".

Список додаткових поїздів на Великдень і травневі

№ 29/30 Київ – Ужгород . З Києва – 29, 30 квітня і 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода – 30 квітня і 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня.

. З Києва – 29, 30 квітня і 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода – 30 квітня і 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня. № 124/123 Київ – Костянтинівка . З Києва – 30 квітня, 3, 7 і 10 травня. З Костянтинівки – 1, 4, 8, 11 травня.

. З Києва – 30 квітня, 3, 7 і 10 травня. З Костянтинівки – 1, 4, 8, 11 травня. № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ . З Хмельницького – 30 квітня, 2 і 8 травня. З Лисичанська – 1, 3 і 9 травня.

. З Хмельницького – 30 квітня, 2 і 8 травня. З Лисичанська – 1, 3 і 9 травня. № 209/210 Харків – Одеса . З Харкова – 30 квітня і 2 травня. З Одеси – 1 і 3 травня.

. З Харкова – 30 квітня і 2 травня. З Одеси – 1 і 3 травня. № 239/240 – 207/208 Київ – Ужгород . З Києва – 30 квітня, 3, 7 і 9 травня. З Ужгорода – 1, 4, 8, 10 травня.

. З Києва – 30 квітня, 3, 7 і 9 травня. З Ужгорода – 1, 4, 8, 10 травня. № 242/241 – 210/212 Харків – Одеса . З Харкова – 7 травня. З Одеси – 9 травня.

. З Харкова – 7 травня. З Одеси – 9 травня. № 211/212 Харків – Львів. З Харкова – 30 квітня і 3, 7, 9 травня, а зі Львова – 1, 4, 8, 10 травня.

Відео: Сьогодні

№ 232/231 Запоріжжя – Івано-Франківськ . Із Запоріжжя – 30 квітня та 8 травня, з Івано-Франківська – 1 і 9 травня.

. Із Запоріжжя – 30 квітня та 8 травня, з Івано-Франківська – 1 і 9 травня. № 243/244 Київ – Рахів . З Києва – 29 квітень 3, 7 і 9 травня, з Рахова – 30 квітня, 4, 8 і 10 травня.

. З Києва – 29 квітень 3, 7 і 9 травня, з Рахова – 30 квітня, 4, 8 і 10 травня. № 254/253 Київ – Маріуполь . З Києва – 30 квітня і 3, 9 травня, з Маріуполя – 1, 4 і 10 травня.

. З Києва – 30 квітня і 3, 9 травня, з Маріуполя – 1, 4 і 10 травня. № 251/252 Харків – Миколаїв . З Харкова – 29 квітня і 9 травня. З Миколаєва – 30 квітня та 10 травня.

. З Харкова – 29 квітня і 9 травня. З Миколаєва – 30 квітня та 10 травня. № 298/297 Миколаїв – Київ . З Миколаєва – 29 квітня, 4, 6, 10 травня. З Києва – 30 квітня, 5, 7, 11 травня.

. З Миколаєва – 29 квітня, 4, 6, 10 травня. З Києва – 30 квітня, 5, 7, 11 травня. № 745/746 "Бойківський експрес" Київ – Славське . Рейси 1 і 4 травня туди і назад.

. Рейси 1 і 4 травня туди і назад. № 774/773 Київ – Шостка . З Києва і Шостки – 4, 10 травня.

. З Києва і Шостки – 4, 10 травня. № 779/780 Суми – Вінниця . З Сум і Вінниці відправляється 30 квітня, 4, 7 і 10 травня.

. З Сум і Вінниці відправляється 30 квітня, 4, 7 і 10 травня. № 781/782 Черкаси – Київ. З Черкас і Києва – 4, 10 травня.

Реклама

Крім того, в травні призначать додаткові рейси регулярних поїздів. Поки повідомляється про п'ять маршрутів:

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 251/252 Харків – Миколаїв;

№774 / 773 Київ – Шостка;

№781 / 782 Черкаси – Київ;

№ 137/138 Хмельницький – Лисичанськ.

А маршрут поїзда № 779/780 Суми – Київ продовжать до станції Вінниця.

Також УЗ закликає пасажирів не наражати себе й оточуючих на ризик і нагадує про обов'язковість дотримання протиепідеміологічних вимог під час подорожей.

Нагадаємо, з 11 квітня, "Укрзалізниця" відновила повноцінне курсування поїздів в Закарпатську область.

Реклама

А ви в курсі, що в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А от влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують друг одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама