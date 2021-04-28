В Україні посилять антитютюнове законодавство: що заборонять

Тепер самокрутку із ядучим запахом або убивчим смаком вже більше не скрутиш

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про адаптацію українського законодавства до вимог директиви Європарламенту і Ради 2014/40/ЄС щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну, який стосується Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення".

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Про це нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомляє у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в України посилять антитютюнове законодавство. Зокрема, забороняється виготовлення, торгівля та імпорт:

тютюну для перорального застосування (т.зв. жувального тютюну);

сигарет і тютюну для самокруток з характерним запахом або смаком;

тютюнових виробів, що містять кофеїн, таурин чи інші добавки.

Також посилюється контроль продажу електронних сигарет та заправних контейнерів для них.

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Нагадаємо, 27 квітня Верховна Рада у першому читанні 283 голосами прийняла за основу проєкт закону №4212 про внесення до Закону про рекламу змін щодо реклами електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.

У разі ухвалення закону під заборону потрапить реклама тютюнопаління на радіо і телебаченні, на сайтах, де не верифікують вік користувачів, у виданнях для дітей та підлітків, на засобах внутрішньої/зовнішньої реклами і на транспорті.

Під заборону потраплять всі рідини, ТВЕН (стіки) і вироби, які містять тютюн, для електричного нагріву і пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння. Логотипи компаній виробників не зможуть розміщуватися на рекламних носіях і в медіа.

Також повідомлялося, що від пасивного куріння щодня помирає 40 українців.