"Сільпо" підписав угоду з Мінсоцполітики – що зміниться у роботі магазинів

Розповідаємо, як мережа магазинів допомагатиме потерпілим від війни українцям

Кому "Сільпо" допомагатиме продуктами / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Міністерство соціальної політики та мережа супермаркетів "Сільпо" уклали меморандум про співпрацю у наданні гуманітарної допомоги людям із вразливих категорій та тим, хто постраждав від військових дій.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

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Глава відомства Марина Лазебна заявила, що вони співпрацюватимуть для забезпечення продуктами харчування малозабезпечених сімей з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю.

"Сільпо" в рамках цього меморандуму залучатиме гуманітарну допомогу з-за кордону, займатиметься забезпеченням логістики та обладнає точки видачі продуктів харчування в супермаркетах.

З боку Мінсоцполітики – організація "зелених коридорів" для того, щоб люди могли отримати свою допомогу та координацію процесу.

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"Кожне постачання контролюється. Продаж товарів, що надійшли як гуманітарна допомога, виключена", – заявила Марина Лазебна.

Вона також зазначила, що у рамках співпраці вже надійшла перша партія продуктів – це бутильована вода, хліб, макарони, картопля та батончики.

Як працюють супермаркети під час війни

Введення воєнного стану в Україні змінило роботу всіх установ і навіть продуктових магазинів.

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Супермаркети "Сільпо" продовжують роботу, проте графік роботи магазинів змінюється залежно від конкретної ситуації у конкретному місті та тривалості комендантської години.

Актуальну інформацію можна дізнатися у соціальних мережах та в офіційних чатах у Telegram та Viber.

"Сьогодні" також писали, у яких супермаркетах можна зняти готівкою на касі та розповідали, як працюватиме "Нова Пошта".