"Сільпо" підписав угоду з Мінсоцполітики – що зміниться у роботі магазинів

Міністерство соціальної політики та мережа супермаркетів "Сільпо" уклали меморандум про співпрацю у наданні гуманітарної допомоги людям із вразливих категорій та тим, хто постраждав від військових дій.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Глава відомства Марина Лазебна заявила, що вони співпрацюватимуть для забезпечення продуктами харчування малозабезпечених сімей з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю.
Далі по темі
"Сільпо" в рамках цього меморандуму залучатиме гуманітарну допомогу з-за кордону, займатиметься забезпеченням логістики та обладнає точки видачі продуктів харчування в супермаркетах.
З боку Мінсоцполітики – організація "зелених коридорів" для того, щоб люди могли отримати свою допомогу та координацію процесу.
"Кожне постачання контролюється. Продаж товарів, що надійшли як гуманітарна допомога, виключена", – заявила Марина Лазебна.
Вона також зазначила, що у рамках співпраці вже надійшла перша партія продуктів – це бутильована вода, хліб, макарони, картопля та батончики.
Як працюють супермаркети під час війни
Введення воєнного стану в Україні змінило роботу всіх установ і навіть продуктових магазинів.
Супермаркети "Сільпо" продовжують роботу, проте графік роботи магазинів змінюється залежно від конкретної ситуації у конкретному місті та тривалості комендантської години.
Актуальну інформацію можна дізнатися у соціальних мережах та в офіційних чатах у Telegram та Viber.
"Сьогодні" також писали, у яких супермаркетах можна зняти готівкою на касі та розповідали, як працюватиме "Нова Пошта".