Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

"Сільпо", АТБ та NOVUS змінюють правила — як працюватимуть магазини в умовах війни

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 березня, 18:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Специфіка роботи супермаркетів зазнає змін ще з початку війни
Як працюватимуть відомі мережі супермаркетів в умовах війни
Як працюватимуть відомі мережі супермаркетів в умовах війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабної війни на території України бізнес змушений був змінити графік роботи та ввести певні обмеження.

"Сьогодні" розповість вам, як змінилася специфіка роботи провідних мереж супермаркетів в Україні.

Реклама

Робота супермаркетів "Сільпо"

Графік роботи магазинів змінюється залежно від конкретної ситуації в конкретному місті, зокрема, і тривалості комендантського часу. Про всі зміни у розкладі роботи мережа одразу повідомляє у соціальних мережах та в офіційних чатах в Telegram і Viber.

У мережі діють протоколи безпеки на час воєнного стану, тому деякі сервіси залишаться недоступними. Стосується це і сервісу онлайн-замовлень.

Серед інших змін:

Реклама
  • на касі можна зняти готівку з лімітом до 6000 грн;
  • віддати свої бали можна на підтримку української армії у фонд "Повернись живим".

Мережа також заявляє про брак робочих рук та просить волонтерів допомогти у такій складній ситуації, звернувшись з паспортом до адміністраторів.

Робота супермаркетів АТБ

Графік роботи магазинів також залежить від конкретної ситуації на певній території. Актуальну інформацію про супермаркети, які в той чи інший день не працюють, мережа публікує на своєму сайті.

Зміни в мережі після запровадження військового стану:

Реклама
  • кошти на касі можна зняти з лімітом до 6000 грн;
  • магазини, в яких є підвальні приміщення, відкривають їх для всіх, кому нема де сховатися в період повітряної тривоги. В них також буде сформовано необхідний запас питної води. Перелік можна дізнатися тут;
  • з 28 лютого торговельна мережа зняла з реалізації алкогольну продукцію у всіх магазинах;
  • у всіх магазинах з 1 березня звучатиме лише українська музика. Музичний супровід у магазинах буде лунати не голосно та фоном, щоб не заважати почути сирену про небезпеку.

З 28 лютого АТБ запровадила ще одне обмеження — продаж товарів соціальної групи не більше 2 одиниць в одні руки. Обмеження діють на такі продукти:

  • хліб;
  • батони;
  • крупи;
  • цукор;
  • сіль;
  • макаронні вироби;
  • олія.

Робота магазинів NOVUS

Графік роботи магазинів та перелік тих, що не працюють, мережа публікує на своєму сайті та на своїй сторінці у Facebook. Як зазначили у мережі, наразі є певні труднощі з постачанням усіх товарів.

"Наразі, ми стикнулись зі значними складнощами в питанні поставок усіх товарів, працюємо цілодобово, щоб знайти та привезти на полиці магазинів хоча б якісь продукти", — написали вони у Facebook.

З 1 березня 2022 року NOVUS також зняв з продажу алкогольну продукцію у всіх своїх магазинах.

У звʼязку із запровадженням мораторію на підвищення цін жодна з мереж ціни не збільшує з 24 лютого, проте працюють без акційних пропозицій.

McDonald's припинив роботу в Україні

Ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників.

"Ми залишаємося закритими. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними задля їхньої ж безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас", – написали вони у соцмережах.

Раніше ми писали, як бізнес наживається на українцях в умовах війни.

Також ми розповідали: НБУ запевнив, що банківська система під час війни продовжуватиме роботу, але є кілька нюансів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Про звичне життя можна забути. Як Росія перетворюється на другу Північну Корею Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Сільпо", АТБ та NOVUS змінюють правила — як працюватимуть магазини в умовах війни Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Картки російських і білоруських банків в Україні пішли вслід за кораблем Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44303.61

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2964.48

Litecoin (LTC)

110.95

Ripple (XRP)

0.77

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Евакуація
Куда УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Все, що потрібно знати
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти