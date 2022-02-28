Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

АТБ вводить обмеження на продаж деяких продуктів — кого це стосуватиметься

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 14:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обмеження діятимуть з 28 лютого
АТБ вводить обмеження на продаж соціально значущих товарів
АТБ вводить обмеження на продаж соціально значущих товарів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Торгова мережа АТБ вводить обмеження на продаж соціальної групи товарів одному покупцю. Таке рішення компанія прийняла для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв’язку з воєнним станом.

Про це повідомляє прессслужба компанії.

Реклама

Обмеження вводять з 28 лютого на продаж таких продуктів:

  • хліб;
  • батони;
  • крупи;
  • цукор;
  • сіль;
  • макаронні вироби;
  • олія.

Вищезгадані продукти будуть відпускатися в кількості не більше 2 одиниць в одні руки.

Як працюють супермаркети мережі в сучасних реаліях?

На сьогодні супермаркети АТБ працюють у посиленому режимі та вирішують проблеми безперебійного постачання товарів. Магазини, які знаходяться у зоні безпосередніх бойових дій закриваються але при стабілізації ситуації, вони продовжують свою роботу.

Реклама

"Основні зусилля компанії на сьогоднішній день спрямовані на виконання своєї головної місії — забезпечення населення продуктами харчування і товарами першої необхідності", — говорять у компанії.

Графік роботи популярних мереж

Мережа магазинів АТБ відкривається у всіх містах о 8:00. А закриття відбувається за годину до кінця роботи громадського транспорту у конкретному місті.

У магазинів "Сільпо" графік роботи відрізняється. У містах, де ситуація спокійніша, – він довший, а в населених пунктах із напруженою ситуацією він залежить від комендантської години. З графіком роботи конкретного магазину можна ознайомитись тут.

Реклама

Мережа магазинів "NOVUS" не дає графіка роботи і лише вказує список магазинів, які працюють, станом на 10 ранку кожного нового дня. З ним можна ознайомитись тут.

Раніше ми писали, що деякі заправки ввели обмеження та продають максимум по 20 літрів бензину для однієї машини.

Також ми розповідали, що ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників і клієнтів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Ціни на бензин загальмували? Скільки коштує паливо на АЗС та кого заправляють без черги Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич АТБ вводить обмеження на продаж деяких продуктів — кого це стосуватиметься Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Економіка під ударом? У чому ризики для України через режим надзвичайного стану Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38298.97

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2638.32

Litecoin (LTC)

103.66

Ripple (XRP)

0.73

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти