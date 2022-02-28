АТБ вводить обмеження на продаж деяких продуктів — кого це стосуватиметься

Торгова мережа АТБ вводить обмеження на продаж соціальної групи товарів одному покупцю. Таке рішення компанія прийняла для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв’язку з воєнним станом.
Про це повідомляє прессслужба компанії.
Обмеження вводять з 28 лютого на продаж таких продуктів:
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- хліб;
- батони;
- крупи;
- цукор;
- сіль;
- макаронні вироби;
- олія.
Вищезгадані продукти будуть відпускатися в кількості не більше 2 одиниць в одні руки.
Як працюють супермаркети мережі в сучасних реаліях?
На сьогодні супермаркети АТБ працюють у посиленому режимі та вирішують проблеми безперебійного постачання товарів. Магазини, які знаходяться у зоні безпосередніх бойових дій закриваються але при стабілізації ситуації, вони продовжують свою роботу.
"Основні зусилля компанії на сьогоднішній день спрямовані на виконання своєї головної місії — забезпечення населення продуктами харчування і товарами першої необхідності", — говорять у компанії.
Графік роботи популярних мереж
Мережа магазинів АТБ відкривається у всіх містах о 8:00. А закриття відбувається за годину до кінця роботи громадського транспорту у конкретному місті.
У магазинів "Сільпо" графік роботи відрізняється. У містах, де ситуація спокійніша, – він довший, а в населених пунктах із напруженою ситуацією він залежить від комендантської години. З графіком роботи конкретного магазину можна ознайомитись тут.
Мережа магазинів "NOVUS" не дає графіка роботи і лише вказує список магазинів, які працюють, станом на 10 ранку кожного нового дня. З ним можна ознайомитись тут.
Раніше ми писали, що деякі заправки ввели обмеження та продають максимум по 20 літрів бензину для однієї машини.
Також ми розповідали, що ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників і клієнтів.