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"Сильпо", АТБ и NOVUS меняют правила — как будут работать магазины в условиях войны

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 марта, 18:56
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Специфика работы супермаркетов изменилась еще с начала войны
Как будут работать известные сети супермаркетов в условиях войны
Как будут работать известные сети супермаркетов в условиях войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабной войны на территории Украины бизнес вынужден был сменить график работы и ввести некоторые ограничения.

"Сегодня" расскажет вам, как изменилась специфика работы ведущих сетей супермаркетов в Украине.

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Работа супермаркетов "Сільпо"

График работы магазинов меняется в зависимости от конкретной ситуации в конкретном городе, в том числе и продолжительности комендантского времени. Все изменения в расписании работы сеть сразу сообщает в социальных сетях и в официальных чатах в Telegram и Viber.

В сети действуют протоколы безопасности во время военного положения, поэтому некоторые услуги останутся недоступными. Касается это и сервиса онлайн-заказов.

Среди других изменений:

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  • на кассе можно снять наличные деньги с лимитом до 6000 рублей;
  • отдать свои баллы можно в поддержку украинской армии в фонд "Вернись живым".

Сеть также заявляет о нехватке рабочих рук и просит волонтеров помочь в такой сложной ситуации, обратившись с паспортом к администраторам.

Работа супермаркетов АТБ

График работы магазинов зависит от конкретной ситуации на определенной территории. Актуальную информацию о супермаркетах, в тот или иной день не работающих, сеть публикует на своем сайте.

Изменения в сети после введения военного положения:

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  • деньги на кассе можно снять с лимитом до 6000 рублей;
  • магазины, в которых есть подвальные помещения, открывают их для всех, кому негде укрыться в период воздушной тревоги. В них также будет сформирован необходимый запас питьевой воды. Список можно узнать здесь;
  • с 28 февраля торговая сеть сняла с реализации алкогольную продукцию во всех магазинах;
  • во всех магазинах с 1 марта будет звучать только украинская музыка. Музыкальное сопровождение в магазинах будет звучать не громко и фоном, чтобы не мешать услышать сирену об опасности.

С 28 февраля АТБ ввела еще одно ограничение – продажу товаров социальной группы не больше 2 единиц в одни руки. Ограничения действуют на следующие продукты:

  • хлеб;
  • батоны;
  • крупы;
  • сахар;
  • соль;
  • макаронные изделия;
  • растительное масло.

Работа магазинов NOVUS

График работы магазинов и перечень неработающих сеть публикует на своем сайте и на своей странице в Facebook. Как отметили в сети, есть определенные трудности с поставкой всех товаров.

"Сейчас мы столкнулись со значительными сложностями в вопросе поставок всех товаров, работаем круглосуточно, чтобы найти и привезти на полки магазинов хоть какие-то продукты", – написали они в Facebook.

С 1 марта 2022 года NOVUS также снял с продаж алкогольную продукцию во всех своих магазинах.

В связи с введением моратория на повышение цен ни одна из сетей цены не увеличивает с 24 февраля, однако работают все без акционных предложений.

McDonald's прекратил работу в Украине

Рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников и клиентов.

"Мы остаемся закрытыми. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их же безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас" , – написали они в соцсетях.

Раньше мы писали, как бизнес наживается на украинцах в условиях войны.

Также мы рассказывали: НБУ заверил, что банковская система во время войны будет продолжать работу, но есть несколько нюансов.

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