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"Сильпо" подписал соглашение с Минсоцполитики – что изменится в работе магазинов

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18 марта, 14:08
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Рассказываем, как сеть магазинов будет помогать пострадавшим от войны украинцам
Кому "Сильпо" будет помогать продуктами
Кому "Сильпо" будет помогать продуктами / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Министерство социальной политики и сеть супермаркетов "Сильпо" заключили меморандум о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи людям из уязвимых категорий и тем, кто пострадал от военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Глава ведомства Марина Лазебная заявила, что они будут сотрудничать для обеспечения продуктами питания малообеспеченных семей с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью.

"Сильпо" в рамках этого меморандума будет привлекать гуманитарную помощь из-за границы, заниматься обеспечением логистики и оборудует точки выдачи продуктов питания в супермаркетах.

Со стороны Минсоцполитики – организация "зеленых коридоров" для того, чтобы люди могли получить свою помощь и координацию процесса.

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"Каждая поставка контролируется. Продажа товаров, поступивших в качестве гуманитарной помощи, исключена", – заявила Марина Лазебная.

Она также отметила, что в рамках сотрудничества уже поступила первая партия продуктов – это бутилированная вода, хлеб, макароны, картофель и батончики.

Как работают супермаркеты во время войны

Введение военного положения в Украине изменило работу всех учреждений и даже продуктовых магазинов.

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Супермаркеты "Сильпо" продолжают работу, однако график работы магазинов меняется в зависимости от конкретной ситуации в конкретном городе и продолжительности комендантского часа.

Актуальную информацию можно узнать в социальных сетях и в официальных чатах в Telegram и Viber.

"Сегодня" также писали, в каких супермаркетах можно снять наличку на кассе и рассказывали, как будет работать "Новая почта".

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