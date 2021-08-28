Прогноз погіршився – Morgan Stanley оновив дані по Україні

Американський фінансовий гігант назвав причини для зростання української економіки

Morgan Stanley погіршив прогноз зростання ВВП України / Фото: AFP, Сьогодні

Прогноз зростання ВВП України в 2021 році погіршився до 3,4% з 4,5%, які очікували раніше. Зростанню економіки при цьому сприятимуть:

хороший врожай;

зняття обмежень, пов'язаних з COVID-19;

відновлення зовнішнього попиту на товари українського експорту;

пожвавлення внутрішнього попиту.

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Такі оновлені дані надали аналітики Morgan Stanley, передає Інтерфакс-Україна. За їхніми розрахунками, в 2022 році зростання ВВП України складе вже 4,2%.

Крім того, експерти очікують підвищення облікової ставки НБУ з нинішніх 8% річних до 8,5% під час перегляду 9 вересня 2021 року.

Morgan Stanley – американський фінансовий конгломерат, в минулому – інвестиційний банк. Володіє найбільшим брокерським бізнесом. З 2011 року входить в число глобально системно важливих банків.

Інші прогнози ВВП

Національний банк України прогнозує зростання ВВП на 3,8% за підсумками 2021 року і на 4% – за підсумками 2022;

Очікування Світового банку на 2021 рік повністю збігаються з прогнозами НБУ – 3,8%. Але на наступні два роки в СБ дивляться менш оптимістично – плюс 3,1% щорічно.

Найпозитивніші очікування містяться в консенсус-прогнозі Мінекономіки. Опитані відомством експерти вважають, що в 2021 році економіка України зросте на 4,1%.

Гірше за всіх зростання української економіки в 2021 році оцінює Європейський банк реконструкції і розвитку ( ЄБРР) – всього на рівні 3%.

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Нагадаємо, за оцінкою Держстату, реальний ВВП України збільшився в другому кварталі 2021 року зріс на 5,4% в порівнянні з тим же кварталом 2020 року.

Також Держстат перелічив втрати України за 2020 рік і прийшов до висновку, що падіння ВВП склало 4%. За підсумками 2020 року інфляція склала 5%.

Крім того, повідомлялося, що рівень тіньової економікі в Україні в 2020 році виріс до 30% ВВП після зниження за підсумками 2019 року. Серед причин все більшого догляду економіки в тінь – карантин і коронакриза, які змусили бізнес "економити" на податках.

А про те, як при цьому змінилися зарплати українців, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":