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Прогноз ухудшился – Morgan Stanley обновил данные по Украине

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
28 августа, 11:05
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Американский финансовый гигант назвал причины для роста украинской экономики
Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Украины
Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Украины / Фото: AFP, Сегодня

Прогноз роста ВВП Украины в 2021 году ухудшился до 3,4% с 4,5%, которые ожидали ранее. Росту экономики при этом будут способствовать:

  • хороший урожай;
  • снятие ограничений, связанных с COVID-19;
  • восстановление внешнего спроса на товары украинского экспорта;
  • оживление внутреннего спроса.
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Такие обновленные данные предоставили аналитики Morgan Stanley, передает Интерфакс-Украина. По их расчетам, в 2022 году рост ВВП Украины составит уже 4,2%.

Кроме того, эксперты ожидают повышения учетной ставки НБУ с нынешних 8% годовых до 8,5% во время просмотра 9 сентября 2021 года.

Morgan Stanley – американский финансовый конгломерат, в прошлом – инвестиционный банк. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.

Другие прогнозы ВВП

  • Национальный банк Украины прогнозирует рост ВВП на 3,8% по итогам 2021 года и на 4% – по итогам 2022-го;
  • Ожидания Всемирного банка на 2021 год полностью совпадают с прогнозами НБУ – 3,8%. Но на следующие два года в ВБ смотрят менее оптимистично – плюс 3,1% ежегодно.
  • Самые позитивные ожидания содержатся в консенсус-прогнозе Минэкономики. Опрошенные ведомством эксперты считают, что в 2021 году экономика Украины вырастет на 4,1%.
  • Хуже всех рост украинской экономики в 2021 году оценивает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – всего на уровне 3%.
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Напомним, по оценке Госстата, реальный ВВП Украины увеличился во втором квартале 2021 года вырос на 5,4% по сравнению с тем же кварталом 2020 года.

Также Госстат пересчитал потери Украины за 2020 год и пришел к выводу, что падение ВВП составило 4%. По итогам 2020 года инфляция составила 5%.

Кроме того, сообщалось, что уровень теневой экономики в Украине в 2020 году вырос до 30% ВВП после снижения по итогам 2019 года. Среди причин все большего ухода экономики в тень – карантин и коронакризис, которые вынудили бизнес "экономить" на налогах.

А о том, как при этом изменились зарплаты украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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