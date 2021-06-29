Бізнес в Україні тікає в тінь – у чому причина

Рівень нелегальної діяльності в країні збільшився протягом року, хоча до цього показував тенденцію до зниження

Рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році виріс до 30% ВВП після зниження за підсумками 2019 року. Серед причин все більшого відходу економіки у тінь – карантин та коронакриза, які змусили бізнес "економити" на податках.

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Такі дані оприлюднило Міністерство розвитку економіки.

"Ускладнення умов економічної діяльності внаслідок введення протиепідемічних заходів в Україні та світі викликали природне бажання суб'єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів (на тлі істотного зростання збитків в економіці через тимчасові, але непрогнозовані обмеження ділової активності), що і призвело до зростання тінізації економіки", – пояснили в міністерстві.

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Тіньова економіка – економічна діяльність, яка проходить повз здійснення державного контролю та обліку (немає реєстрації, не платяться податки тощо)

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Нагадаємо, на тлі зростання тіньового сегмента економіки влада вже підготувала нові перевірки для бізнесу. З 1 липня Державна податкова служба та Держпраці почну перевірки серед роботодавців, які мають високий ризик використання неоформлених працівників.

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