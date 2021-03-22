Втратили 4% ВВП: Держстат перерахував шкоду для України за 2020 рік

Падіння ВВП України за підсумками коронакрізісного 2020 року склало 4%, свідчать уточнені дані Держслужби статистики. Раніше повідомлялося про падіння ВВП на 4,2% – це були попередні дані.

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Номінальний ВВП склав 4,941 трлн гривень, а ВВП в розрахунку на одного особи – 100 469 гривень.

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Як раніше заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, після спаду економіку України очікує зростання. У Кабміні розраховують, що за підсумками 2021 року ВВП виросте на 4,6%.

Нагадаємо, також раніше НБУ переглянув прогноз інфляції на 2021 рік. Але тут пересічні громадяни побачать не поліпшення, а погіршення – регулятор очікує зростання цін на 7% замість 6,5%, які були вказані у попередньому прогнозі.

За підсумком 2020 року інфляція склала 5%:

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