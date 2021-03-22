Лишились 4% ВВП: Госстат пересчитал потери Украины за 2020 год

Падение ВВП Украины по итогам коронакризисного 2020 года составило 4%, свидетельствуют уточненные данные Госслужбы статистики. Ранее сообщалось о падении ВВП на 4,2% – это были предварительные данные.

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Номинальный ВВП составил 4,941 трлн гривен, а ВВП в расчете на одного человека – 100 469 гривен.

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Как ранее заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, после спада экономику Украины ожидает рост. В Кабмине рассчитывают, что по итогам 2021 года ВВП вырастет на 4,6%.

Напомним, также ранее НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2021 год. Но здесь рядовые граждане увидят не улучшение, а ухудшение – регулятор ожидает роста цен на 7% вместо 6,5%, которые были указаны в предыдущем прогнозе.

По итогам 2020 года инфляция составила 5%:

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