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Украина выбирается из коронакризиса: прогноз

9 февраля, 14:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В министерстве ждут роста ВВП на 11% по итогам второго квартала

В Украине сложились благоприятные условия для экономического восстановления:

  • ВВП по итогам года упал на 4,2%, то есть меньше, чем прогнозировалось (4,8%).
  • При этом в четвертом квартале 2020 года падение замедлился до 1%.
  • К середине 2021 года квартальный рост ВВП ожидается на уровне 11%, а по итогам всего года – 4,6%.
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Такие расчеты озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Понятно, что в один момент все не изменится. Но наш прогноз на 2021 год – рост на 4,6% – мы оставляем неизменным и вполне вероятным", – сказал министр.

Напомним, недавно Всемирный банк вдвое улучшил прогноз для Украины. Ожидания экономического роста в 2021 году выросли с 1,5 до 3%.

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Также ранее НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2021 год. Регулятор ожидает роста цен на 7% вместо 6,5%, которые были указаны в предыдущем прогнозе.

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