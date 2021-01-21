Проблемы остаются: 4 экономических риска для Украины на 2021 год

Главными рисками для воплощения в реальность нового прогноза инфляции на 2021 год являются:

ужесточение карантинных мер в разных странах мира;

эскалация военного конфликта на Востоке страны или ее границах;

усиление инфляционного давления со стороны торговых партнеров Украины;

сильные колебания глобальных цен на продукты питания (учитывая глобальные изменения климата и усиление протекционизма в мире).

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В Нацбанке уточнили, что начало вакцинации от коронавируса в мире уменьшает риск повторения локдаунов. Но этот процесс проходит постепенно, к тому же возможны вспышки заболеваемости из-за новых штаммов COVID-19. Поэтому остается вероятность локальных форм карантина.

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В то же время сверхмягкие монетарные условия в мире и оптимизм относительно вакцинации уже оживили интерес иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и к Украине.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, какие товары и услуги подорожают в I квартале (январе-марте) 2021 года.

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