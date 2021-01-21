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Проблемы остаются: 4 экономических риска для Украины на 2021 год

21 января, 15:06

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал, какие факторы могут изменить прогнозы

Главными рисками для воплощения в реальность нового прогноза инфляции на 2021 год являются:

  • ужесточение карантинных мер в разных странах мира;
  • эскалация военного конфликта на Востоке страны или ее границах;
  • усиление инфляционного давления со стороны торговых партнеров Украины;
  • сильные колебания глобальных цен на продукты питания (учитывая глобальные изменения климата и усиление протекционизма в мире).
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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В Нацбанке уточнили, что начало вакцинации от коронавируса в мире уменьшает риск повторения локдаунов. Но этот процесс проходит постепенно, к тому же возможны вспышки заболеваемости из-за новых штаммов COVID-19. Поэтому остается вероятность локальных форм карантина.

В тренде
Доллар в Украине снова растет, курс евро почти застыл на месте

В то же время сверхмягкие монетарные условия в мире и оптимизм относительно вакцинации уже оживили интерес иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и к Украине.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, какие товары и услуги подорожают в I квартале (январе-марте) 2021 года.

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экономика НБУ кризис прогноз риски прогноз инфляции

Источник: Сегодня

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