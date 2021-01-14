Какие товары и услуги подорожают в I квартале

Ждем повышения стоимости овощей и фруктов, роста, а затем снижения цен на газ и отопление

В 2020 году все подорожало в среднем на 5%, подсчитала Госслужба статистики. Инфляция резко ускорилась в IV квартале – за три месяца цены выросли на 3,2%, это почти вдвое больше, чем за предыдущие три квартала, вместе взятые. Экономисты говорят, что в I квартале 2021 года инфляция также ожидается высокой. Что больше всего подорожает в ближайшие три месяца, а также станет ли что-то дешевле, выяснял сайт "Сегодня".

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Мы ответили на вопросы:

Почему цены стали расти быстрее?

Что больше всего подорожало и что подешевело в 2020 году?

Что будет с инфляцией до конца I квартала?

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Что изменилось за IV квартал

Рост цен, начавшийся еще в сентябре (+0,5%) после летней дефляции, ускорился вдвое в октябре (+1%), увеличил темпы в ноябре (+1,3%) и чуть снизился в декабре (+0,9%). В итоге за квартал получилась инфляция 3,2%, за год – 5%. Это совпало с расчетами Национального банка и оказалось меньше расчетов Минэкономики, обещавшего инфляцию 5,9%.

Такой стремительный рост цен за последний квартал перевернул с ног на голову всю предыдущую картину. Например, по итогам трех кварталов куриные яйца, молоко, мясо, природный газ были дешевле, чем в сентябре 2019 года, а за год оказались дороже. Особенно резко подорожал газ. Также почти не осталось продуктов, товаров и услуг, которые по итогам года стали стоить меньше, чем 12 месяцев назад.

Продуктовая корзина

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За 12 месяцев из продуктов оказались дешевле только овощи. Цены на все остальную еду выросли в большей или меньшей мере. Топ-5 самых подорожавших и топ-5 меньше всего подорожавших продуктов выглядят так:

Больше всего подорожал сахар – почти вполовину, чем было год назад, – до 20 грн/кг. Обращает на себя внимание стремительный рост цен на яйца, которые дешевели почти весь позапрошлый год и два квартала прошлого года. Минимальная цена за десяток упала тогда до 12 гривен. Но эксперты продовольственного рынка говорили, что яйца продавались дешевле себестоимости в связи с затовариванием. И уже со второго полугодия 2020 года прогнозировали рост цен, что и произошло. Сейчас минимальная стоимость десятка яиц составляет 30 грн.

Товары и услуги

За 2020 год топ-5 самых подорожавших и топ-5 самых подешевевших (или меньше всего подорожавших) промтоваров и услуг выглядят так:

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Неприятный сюрприз преподнесли с природным газом, который резко подешевел именно в декабре – почти в 1,5 раза, а за год – на 56%. В IV квартале значительно ускорился рост цен на холодную воду и водоотвод, образование, лекарства, проезд по железной дороге.

Но на некоторые товары и услуги цены за год существенно снизились.

Прежде всего это нефтепродукты. Они дешевели оттого, что стоимость сырой нефти упала более чем вдвое, ниже 20 долларов за баррель (159 литров). Главная причина – эпидемия коронавируса. Из-за нее транспортное сообщение в мире резко сократилось, поэтому и нефти для производства горючего потребовалось в разы меньше.

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Хотя с ноября прошлого года в мире начался рост цен на нефть, а следовательно, на бензин и дизтопливо, в Украине нефтепродукты декабрь к декабрю оказались дешевле более чем на 10%, или примерно на 2,5 грн за литр бензина А-95.

Заметно упали за год цены на одежду и обувь. Они постоянно дешевеют, так как предложение намного превышает спрос. Но в 2020 году установлен рекорд снижения цен – более чем на 7%. Очевидно, что это средний показатель, который отражает тенденции рынка и не касается стоимости новых коллекций.

Эксперты: Больше всего "помог" инфляции газ

Экономисты объясняют ускорение инфляции к концу прошлого года тремя причинами. Первая – кумулятивный эффект от повышения с сентября минимальной зарплаты (с 4723 до 5000 грн). Вторая – реализация отложенного из-за коронавируса спроса со стороны населения, вызвавшая рост цен. Третья – подорожание энергоносителей, прежде всего природного газа, из-за холодной зимы и продуктов из-за более низкого, чем год назад, урожая.

Член Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) Олег Пендзин напомнил: по данным Всемирной продовольственной организации, в мире ускорился рост цен на продовольствие, прежде всего на зерно.

"Дорогое зерно – это подорожание и хлеба, и комбикормов, и мяса, и молока и так далее, – анализирует Олег Пендзин. – На сегодня, по подсчетам аналитиков ЭДК, себестоимость десятка яиц – 24 грн, это намного больше, чем полгода назад".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что основной вклад в инфляцию в ноябре и декабре внесло подорожание энергоносителей: это сжиженный газ, бензин и дизтопливо.

Прогнозы: цены вырастут на 2-3% за квартал

Оба эксперта прогнозируют в I квартале заметную инфляцию.

Олег Пендзин говорит, что цены вырастут в среднем на 3%, но рост по месяцам ожидается неравномерным.

"В январе дадут основную инфляцию только подорожавший природный газ и отопление, это 0,5-0,8%, – подсчитал Олег Пендзин. – В феврале, когда закончится локдаун, и на рынок вернется сектор общественного питания, а люди получат повышенные январские зарплаты, цены вырастут за счет увеличения спроса. Если властям Украины удастся снизить в феврале цену на газ, это замедлит инфляцию. Но за месяц будет от 1 до 1,5%. В марте цены повысятся на 0,8-1%".

Эксперт уточнил, какие продукты не должны дорожать: те, на которые цены уже поднялись больше всего. Это яйца, сахар, подсолнечное масло. Останется стабильной стоимость мяса, но по другой причине – из-за низкого покупательского спроса.

Александр Охрименко напомнил о сезонном повышении цен на овощи и фрукты. Прежде всего это яблоки, цена которых не ожидается ниже 20 грн/кг. Продолжится повышение цены на хлеб на уровень инфляции.

"Прогнозировать инфляцию на весь квартал сложно из-за непонятной ситуации с ценами на газ и с тем, каким будет продолжение карантина, – говорит Александр Охрименко. – Но в целом она составит не более 2% за три месяца – январь, февраль и март".

Экономисты называют подорожавший газ главным драйвером ускорения инфляции в конце 2020 года. Как власти собираются решать эту проблему и как народу меньше использовать дорогое топливо, смотрите в сюжете.

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