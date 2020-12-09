В Украине цены пошли в рост: что дорожало больше всего

Инфляция на потребительском рынке в Украине в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 выросла на 1,3%, с начала года – 4,1%.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Базовая инфляция в ноябре-2020 по сравнению с октябрем составила 0,7%, с начала года – 4,2%. А в годовом измерении (к ноябрю 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8% с 2,6% в октябре 2020 года.

В конце года цены в Украине пошли в рост. Так, продукты за ноябрь-2020 подорожали на 1,5%. Больше всего подорожали овощи – на 9,4%, яйца – на 6,4% и подсолнечное масло – на 6,3%. В то же время фрукты подешевели на 5,1%.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, в то же время на одежду и обувь – снизились на 2,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 8,0% (особенно резко подорожал природный газ на 26,7%).

Домашняя утварь и бытовая техника подорожали на 0,4%, здравоохранение – на 0,7%, транспорт – на 0,9%, связь – на 0,1%, отдых и культура подорожали на 0,6%, образование – на 0,1%, рестораны и гостиницы – на 0,3%.

Напомним, в ближайшее время в Киеве подорожает проезд в маршрутках.

Также напомним, в конце октября Нацбанк снизил прогноз инфляции на 2020 год с 4,7% до 4,1% и повысил на 2021 год до 6,5%. Главной причиной ускорения инфляции в конце этого года станет восстановление экономической активности.

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