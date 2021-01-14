Які товари та послуги подорожчають у I кварталі

Чекаємо підвищення вартості овочів і фруктів, зростання, а потім зниження цін на газ і опалення

У 2020 році всі подорожчало в середньому на 5%, підрахувала Держслужба статистики. Інфляція різко прискорилася в IV кварталі – за три місяці ціни зросли на 3,2%, це майже вдвічі більше, ніж за попередні три квартали, разом узяті.

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Економісти кажуть, що в I кварталі 2021 року інфляція також очікується висока. Що найбільше подорожчає в найближчі три місяці, а також чи стане щось дешевше, з'ясовував сайт "Сьогодні".

Ми відповіли на питання:

Чому ціни стали рости швидше?

Що найбільше подорожчало і що подешевшало в 2020 році?

Що буде з інфляцією до кінця I кварталу?

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Що змінилося за IV квартал

Зростання цін, яке почалося ще у вересні (+0,5%) після літньої дефляції, прискорилося вдвічі в жовтні (+1%), збільшило темпи в листопаді (+1,3%) і трохи знизилося в грудні (+0,9% ). У підсумку за квартал вийшла інфляція 3,2%, за рік – 5%. Це збіглося з розрахунками Національного банку і виявилося менше за розрахунками Мінекономіки, що обіцяло інфляцію 5,9%.

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Таке стрімке зростання цін за останній кварталперевернуло з ніг на голову всю попередню картину. Наприклад, за підсумками трьох кварталів курячі яйця, молоко, м'ясо, природний газ були дешевше, ніж у вересні 2019 року, а за рік виявилися дорожче. Особливо різко подорожчав газ. Також майже не залишилося продуктів, товарів і послуг, які за підсумками року стали коштувати менше, ніж 12 місяців тому.

Продовольчий кошик

За 12 місяців з продовольства виявилися дешевшими тільки овочі. Ціни на решту їжі виросли більшою чи меншою мірою. Топ-5 харчів, що найбільше подорожчали, і топ-5, що найменше подорожчали, мають такий вигляд:

Найбільше подорожчав цукор – майже вполовину, ніж рік тому – до 20 грн / кг. Звертає на себе увагу стрімке зростання цін на яйця, які дешевшали майже весь позаминулий рік і два квартали минулого року. Мінімальна ціна за десяток впала тоді до 12 гривень. Але експерти продовольчого ринку говорили, що яйця продавалися дешевше за собівартість через затоварювання. І вже з другого півріччя 2020 року прогнозували зростання цін, що і сталося. Тепер мінімальна вартість десятка яєць становить 30 грн.

Товари та послуги

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За 2020 рік топ-5 промтоварів і послуг, які найбільш подорожчали, і топ-5, які найбільш подешевшали, (або найменше подорожчали) мають такий вигляд:

Неприємний сюрприз піднесли нам з природним газом, який різко подорожчав саме в грудні – майже в 1,5 раза, а за рік – на 56%. У IV кварталі значно прискорилося зростання цін на холодну воду і водовідведення, освіту, ліки, проїзд залізницею.

Але на деякі товари та послуги ціни за рік суттєво знизилися.

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Передовсім це нафтопродукти. Вони дешевшали тому, що вартість сирої нафти впала більш ніж удвічі, нижче 20 доларів за барель (159 літрів). Головна причина – епідемія коронавірусної хвороби. Через неї транспортне сполучення в світі різко скоротилося, тому і нафти для виробництва пального треба було в кілька разів менше.

Хоча з листопада минулого року в світі почалося зростання цін на нафту, а отже, на бензин і дизпальне, в Україні нафтопродукти грудень до грудня виявилися дешевшими більш ніж на 10%, або приблизно на 2,5 грн за літр бензину А-95.

Помітно впали за рік ціни на одяг і взуття. Вони постійно дешевшають, бо пропозиція набагато перевищує попит. Але в 2020 році встановлено рекорд зниження цін – понад 7%. Очевидно, що це середній показник, який відображає тенденції ринку і не стосується вартості нових колекцій.

Експерти: Найбільше "допоміг" інфляції газ

Економісти пояснюють прискорення інфляції до кінця минулого року трьома причинами. Перша – кумулятивний ефект від підвищення з вересня мінімальної зарплати (з 4723 грн до 5000 грн). Друга – реалізація відкладеного через коронавірус попиту від населення, що викликало зростання цін. Третя – подорожчання енергоносіїв, насамперед природного газу, через холодну зиму та харчів через більш низький, ніж рік тому, врожай.

Член Економічного дискусійного клубу (ЕДК) Олег Пендзин нагадав: за даними Всесвітньої продовольчої організації, у світі прискорилося зростання цін на продовольство, передовсім на зерно.

"Дороге зерно – це подорожчання і хліба, і комбікормів, і м'яса, і молока тощо, – аналізує Олег Пендзин. – На сьогодні, за підрахунками аналітиків ЕДК, собівартість десятка яєць – 24 грн, це набагато більше, ніж пів року тому".

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко каже, що основний внесок в інфляцію в листопаді й грудні внесло подорожчання енергоносіїв: це зріджений газ, бензин і дизпальне.

Прогнози: ціни зростуть на 2-3% за квартал

Обидва експерти прогнозують в I кварталі помітну інфляцію.

Олег Пендзин каже, що ціни виростуть у середньому на 3%, але зростання по місяцях очікується нерівномірне.

"У січні дадуть основну інфляцію тільки природний газ, що подорожчав, і опалення, це 0,5 -0,8%, – підрахував Олег Пендзин. – У лютому, коли закінчиться локдаун і на ринок повернеться сектор громадського харчування, а люди отримають підвищені січневі зарплати, ціни виростуть через збільшення попиту. Якщо владі України вдасться знизити в лютому ціну на газ, це сповільнить інфляцію. Але за місяць буде від 1 до 1,5%. У березні ціни підвищаться на 0,8-1%".

Експерт уточнив, які харчі не мають дорожчати: ті, на які ціни вже піднялися найбільше. Це яйця, цукор, соняшникова олія. Залишиться стабільною вартість м'яса, але з іншої причини – низький купівельний попит.

Олександр Охріменко нагадав про сезонне підвищення цін на овочі та фрукти. Насамперед це яблука, ціна яких не очікується нижче за 20 грн / кг. Продовжиться підвищення ціни на хліб на рівень інфляції.

"Прогнозувати інфляцію на весь квартал складно через незрозумілу ситуацію з цінами на газ і з тим, яким буде продовження карантину, – каже Олександр Охріменко. – Але в цілому вона становитиме не більше ніж 2% за три місяці – січень, лютий і березень".

Економісти називають подорожчання газу головним драйвером прискорення інфляції в кінці 2020 року. Як влада збирається вирішувати цю проблему і як народові менше використовувати дороге паливо, дивіться в сюжеті.

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