На сколько вырастут цены в начале 2021 года – экономисты дали прогноз

Первый квартал 2021 года ожидается сложным для украинцев. Главная причина – январский локдаун. Сайт "Сегодня" традиционно публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на I квартал 2021 года.

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Опрошенные журналистами эксперты представили свои варианты развития событий. Они разошлись в прогнозах о том, как вырастут цены в I квартале: разброс вдвое – от 2,5 до 5% за три месяца.

Все называют одни и те же главные причины: повышение с 1 января минимальной зарплаты до 6000 грн, рост коммунальных тарифов и цен на газ, увеличение стоимости импорта и сезонное удорожание продуктов. Но оценивают их влияние на инфляцию по-разному.

Наиболее пессимистичен глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский: он полагает, что цены вырастут на 5%.

Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский напомнил, что в бюджет заложена инфляция 7,3% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года), но в I квартале цены вырастут не более чем на 2,5%.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что на рост цен повлияет повышение минимальной зарплаты:

"Эти деньги пойдут на потребительский рынок, спрос вырастет, а с ним и цены. Поэтому 3% инфляции – это еще оптимистично".

А вот руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что из-за локдауна и неясных сроков окончания карантина украинцы, наоборот, будут экономить. Поэтому, несмотря на подорожание коммуналки и продуктов, слабый спрос станет сдерживающим фактором для роста цен. И не позволит им подняться более чем на 3,5% за квартал.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в первом квартале 2021 года".

Кабмин обещает: в 2021 году зарплаты украинцев вырастут. У кого и на сколько – смотрите в сюжете "Сегодня":

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