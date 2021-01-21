В Украине ускорится рост цен: Нацбанк изменил прогноз инфляции

Прогноз инфляции на 2021 год пересмотрел Национальный банк Украины (НБУ). Если раньше регулятор ожидал роста цен за год на 6,5%, то теперь – на 7%.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Нацбанк считает, что к ускорению инфляции приведут:
- повышение потребительского спроса;
- подорожание энергоносителей;
- более скудный урожай сельскохозяйственных культур, чем годом ранее;
- рост производственных расходов бизнеса, в том числе на оплату труда (на фоне роста минимальной зарплаты);
- повышение административно регулируемых цен, в т.ч. акцизов на сигареты.
Действия этих факторов НБУ ожидает в первой половине 2021 года. Во второй половине их влияние ослабнет, соответственно, замедлится и рост цен.
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"В 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%", - считают в Нацбанке.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, какие товары и услуги подорожают в I квартале (январе-марте) 2021 года.
А по итогам 2020 года инфляция в Украине выросла на 5%. Много это или мало, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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