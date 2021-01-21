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В Україні прискориться зростання цін: Нацбанк змінив прогноз інфляції

21 січня, 14:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

НБУ назвав ймовірні причини подорожчання товарів і послуг

Прогноз інфляції на 2021 рік переглянув Національний банк України (НБУ). Якщо раніше регулятор очікував зростання цін за рік на 6,5%, то тепер – на 7%.

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Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Нацбанк вважає, що до прискорення інфляції призведуть:

  • підвищення споживчого попиту;
  • подорожчання енергоносіїв;
  • нижчий врожай сільськогосподарських культур, ніж роком раніше;
  • зростання виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці (на тлі зростання мінімальної зарплати);
  • підвищення адміністративно регульованих цін, зокрема акцизів на сигарети.
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Дії цих факторів НБУ очікує у першій половині 2021 року. У другій половині їхній вплив ослабне, відповідно, сповільниться і зростання цін.

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"У 2022-2023 роках інфляція перебуватиме близько середньострокової мети в 5%", – вважають в Нацбанку.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" також розбирався, які товари і послуги подорожчають в I кварталі (січні-березні) 2021 року.

А за підсумками 2020 року інфляція в Україні зросла на 5%. Багато це чи мало, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні
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ціни інфляція НБУ прогноз прогноз инфляции

Джерело: Сьогодні

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