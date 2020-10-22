В Украине ускорится рост цен: НБУ обновил прогноз

Национальный банк Украины (НБУ) снизил прогноз инфляции на 2020 год с 4,7% до 4,1% и повысил на 2021 год до 6,5%. Главной причиной ускорения инфляции в конце этого года станет восстановление экономической активности. Кроме того, скажется подорожание энергоносителей – например, цены на газ в Европе уже выросли до уровня 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
В 2021 году на инфляцию повлияет ослабление гривни и повышение минимальной зарплаты.
При этом Международный валютный фонд (МВФ) не ждет такого активного ускорения инфляции, как НБУ. По мнению аналитиков фонда рост цен к концу 2020 года в Украине составит лишь 3,2%.
Напомним, инфляция за сентябрь, по данным Госслужбы статистики, составила 0,5% за месяц. Больше было только в марте и апреле – по 0,8%. Экономисты говорят, что к концу года цены будут расти еще быстрее, до 2% ежемесячно.
Журналисты "Сегодня" ранее разбирались, будет ли рост цен после выборов.
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