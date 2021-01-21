Проблеми залишаються: 4 економічних ризики для України на 2021 рік

Головними ризиками для втілення в реальність нового прогнозу інфляції на 2021 рік є:

посилення карантинних заходів в різних країнах світу;

ескалація військового конфлікту на Сході країни або її кордонах;

посилення інфляційного тиску з боку торгових партнерів України;

сильні коливання світових цін на продукти харчування (з огляду на глобальні зміни клімату і посилення протекціонізму в світі).

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Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

У Нацбанку уточнили, що початок вакцинації від коронавирусу в світі зменшує ризик повторення локдаунів. Але цей процес проходить поступово, до того ж можливі спалахи захворюваності через нових штамів COVID-19. Тому залишається ймовірність локальних форм карантину.

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У той же час надм'які монетарні умови в світі та оптимізм щодо вакцинації вже оживили інтерес іноземних інвесторів до ринків, що розвиваються, в тому числі і до України.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" також розбирався, які товари і послуги подорожчають в I кварталі (січні-березні) 2021 року.

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