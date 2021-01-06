Всемирный банк вдвое улучшил прогноз для Украины

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз экономического роста Украины в 2021 году до 3%. В предыдущем прогнозе аналитики ожидали вдвое меньшего роста ВВП на уровне 1,5%. При этом инвестиции в Украину будут сдерживать такие факторы:

увеличение дефицита бюджета;

значительные выплаты по государственному долгу ;

; высокий уровень неопределенности (в т.ч. из-за пандемии коронавируса).

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Такие данные содержатся в январском выпуске обзора ВБ "Перспективы глобальной экономики".

Специалисты советуют Украине сосредоточиться на усилиях по "устранению существующих структурных недостатков экономики".

Ранее Всемирный банк ухудшал прогноз падения экономики Украины по итогам 2020 года до 5,5%. Окончательные экономические итоги прошедшего года пока не подведены.

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При этом Минэкономики сохраняет оценку падения ВВП Украины в 2020 году на 4,8%. А по итогам 2021 года в Кабмине ждут роста ВВП на 4,6%.

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Ранее в правительстве не исключали, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

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