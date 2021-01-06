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Всемирный банк вдвое улучшил прогноз для Украины

6 января, 12:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитики ВБ назвали главные проблемы, которые ждут экономику страны

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз экономического роста Украины в 2021 году до 3%. В предыдущем прогнозе аналитики ожидали вдвое меньшего роста ВВП на уровне 1,5%. При этом инвестиции в Украину будут сдерживать такие факторы:

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Такие данные содержатся в январском выпуске обзора ВБ "Перспективы глобальной экономики".

Специалисты советуют Украине сосредоточиться на усилиях по "устранению существующих структурных недостатков экономики".

    Ранее Всемирный банк ухудшал прогноз падения экономики Украины по итогам 2020 года до 5,5%. Окончательные экономические итоги прошедшего года пока не подведены.

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    При этом Минэкономики сохраняет оценку падения ВВП Украины в 2020 году на 4,8%. А по итогам 2021 года в Кабмине ждут роста ВВП на 4,6%.

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    Ранее в правительстве не исключали, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

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    экономика прогноз ВВП Украина Всемирный банк

    Источник: Сегодня

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