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Україна вибирається з коронакризи: прогноз

9 лютого, 14:56

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У міністерстві чекають зростання ВВП на 11% за підсумками другого кварталу

В Україні склалися сприятливі умови для економічного відновлення:

  • ВВП за підсумками року впав на 4,2%, тобто менше, ніж прогнозувалося (4,8%).
  • При цьому в четвертому кварталі 2020 року падіння сповільнилося до 1%.
  • До середини 2021 року квартальне зростання ВВП очікується на рівні 11%, а за підсумками всього року – 4,6%.
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Такі розрахунки озвучив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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"Зрозуміло, що в один момент все не зміниться. Але наш прогноз на 2021 рік – зростання на 4,6% – ми залишаємо незмінним і цілком імовірним", – сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно Світовий банк удвічі поліпшив прогноз для України. Очікування економічного зростання в 2021 році зросли з 1,5 до 3%.

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Також раніше НБУ переглянув прогноз інфляції на 2021 рік. Регулятор очікує зростання цін на 7% замість 6,5%, що були вказані в попередньому прогнозі.

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